Après van Aert et Evenepoel, le cyclisme belge a-t-il trouvé son nouveau phénomène ? En remportant dimanche le Tour de l'Avenir, rampe de lancement vers le cyclisme professionnel, en contrôlant la 9e et dernière étape sur 133 km entre Bessans et Villaroger, Cian Uijtdebroeks semble en tout cas partir sur des bases élevées. L'Italien Lorenzo Milesi, échappé avec un petit groupe dès les premiers kilomètres, a eu le dessus sur ses derniers compagnons dans les 5 km de la côte finale pour remporter l'étape devant le Belge Alec Segaert et le Français Ewen Costiou.

Ad

Intouchable en montagne, Uijtdebroeks s'est ensuite contenté de gérer

Tour d'Espagne Meintjes a résisté au retour dévastateur d'Evenepoel : l'arrivée de la 9e étape IL Y A 41 MINUTES

"J'ai réussi à m'inviter dans l'échappée. Dans la montée de l'Iseran puis dans la longue descente, je me disais juste 'Reste avec ces gars', avec l'idée de me concentrer sur la dernière montée", a-t-il expliqué. Large vainqueur des deux étapes alpines précédentes, Uijtdebroeks s'est pour sa part contenté de s'accrocher au groupe de ses principaux concurrents au classement général, en particulier dans la longue descente du col de l'Iseran, où il a semblé bien moins à l'aise que dans les côtes.

Arrivé 12e à 3 mn 09 sec de Milesi, le jeune Belge remporte l'épreuve devant le Norvégien Johannes Staune-Mittet et l'Allemand Michel Hessmann, maillot jaune pendant trois jours qui s'est accroché en montagne pour rester sur le podium. "C'était encore une étape difficile, a reconnu Uijtdebroeks. Les gars de mon équipe étaient prêts à tout donner pour contrôler la course (...). On savait que la descente serait délicate, il a fallu être vigilant".

"C'était un rêve depuis le début de la saison de participer au Tour de l'Avenir. Et le remporter c'est vraiment génial", a-t-il ajouté, un grand sourire aux lèvres. Engagé dans l'équipe Bora-Hansgrohe depuis décembre 2020, le jeune Liégeois s'est illustré dans plusieurs courses juniors l'an dernier et s'est classé 8e du Tour de Norvège en mai. Il compte désormais se préparer pour les courses italiennes de fin de saison.

Classement de la 9e étape :

1. Lorenzo Milesi (ITA) les 134 km en 3h23:59.

2. Alec Segaert (BEL) à 37.

3. Ewen Costiou (FRA) à 39.

4. Embret Svestad-Bardseng (NOR) à 47.

5. Hannes Wilksch (GER) à 49.

Classement général :

1. Cian Uijtdebroeks (BEL) les 1.133 km en 26h50:12.

2. Johannes Staune-Mittet (NOR) à 1:23.

3. Michel Hessman (GER) à 2:00.

4. Archie Ryan (IRL) à 2:49.

5. Davide Piganzoli (ITA) à 3:17.

...

8. Lenny Martinez (FRA) à 6:59.

Tour d'Espagne Et une couche de plus : Le rouleau-compresseur Evenepoel frappe encore IL Y A UNE HEURE