Auteur d'un incroyable raid solitaire de 70 kilomètres, l'Espagnol Carlos Rodriguez a remporté la 9e et dernière étape du Tour de l'Avenir, dimanche à Séez (Savoie), mais échoue à 7 secondes du Norvégien Tobias Halland Johannessen au classement général final.

Jusque-là impérial dans les ascensions, deuxième jeudi puis vainqueur vendredi et samedi, Johannessen s'est arraché pour remporter sa plus belle victoire. Il succède à son compatriote Tobias Foss, lauréat en 2019. Deuxième du général à 2 minutes et 18 secondes avant la dernière étape, Rodriguez, grimpeur déjà référencé chez les professionnels avec l'équipe Ineos (quatrième du Tour d'Andalousie, huitième du championnat d'Espagne), savait qu'il devait partir de loin pour combler son retard.

Rodriguez, un gros effort en vain

Il a donc attaqué au sommet du col de l'Iseran (12,8 km à 7,3 %) et creusé un gros écart dans la descente. Nanti d'une avance de 1 minutes et 40 secondes avant d'entamer le col du Petit Saint-Bernard (23,5 km à 5 %), au sommet duquel se situait l'arrivée, il n'a pas faibli mais n'a pu reprendre l'intégralité du retard accumulé.

Pourtant lâché par l'Italien Filippo Zana et l'Allemand Georg Steinhauser à l'approche de la ligne, Johannessen a gardé une infime marge sur la ligne avant de s'écrouler, exténué. Premier Français, Hugo Toumire termine sixième de l'étape et cinquième du général.

