Le Norvégien Tobias S. Foss a remporté dimanche le 56e Tour de l'Avenir au terme de la 10e et dernière étape, disputée dimanche en Savoie sur 78,1 km entre Saint-Colomban-des-Villards et Le Corbier et gagnée en solitaire par l'Equatorien Jefferson Cepeda. Agé de 22 ans, il est le premier coureur norvégien à remporter l'épreuve et succède ainsi au palmarès au Slovène Tadej Pogacar vainqueur en 2018 et à Egan Bernal victorieux en 2017 avant de gagner le Tour de France cette année.

Foss, déjà porteur du maillot jaune au soir de la 3e étape à l'arrivée à Mauriac avant de le perdre dès le lendemain, a repris la première place du classement à l'arrivée de la 8e étape disputée sur 23 kilomètres consistant à une ascension vers Méribel et le sommet du Col de la Loze. Soutenu par une solide équipe de Norvège, Tobias S. Foss, qui a signé un contrat pour 2020 avec l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, avait assuré l'essentiel sur la 9e étape.

Son avance au général sur ses adversaires directs, l'Italien Giovanni Aleotti (2e), le Belge Ilan Van Wilder (3e) ou encore le Français Clément Champoussin (4e), lui a permis de contrôler tranquillement la course dimanche, laissant partir dans la dernière ascension un groupe de quatre coureurs parmi lesquels l'Equatorien Cepeda qui a franchi la ligne avec 26 secondes d'avance sur le Luxembourgeois Michel Ries (2e).