Nets vainqueurs d'un contre-la-montre par équipe dimanche, les Pays-Bas ont confirmé lundi leur domination sur le début du Tour de l'Avenir en remportant la 3e étape entre Château-Thierry (Aisne) et Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne), via Marijn van den Berg. Leader du général, son équipier Mick van Dijke creuse l'écart.

Relativement plane, l'étape a d'abord été animée par quatre échappés : Adam Ward (Irlande), Artjom Mirzojev (Estonie), Valère Thiébaud (Suisse) et Louis Coqueret (Hauts-de-France/Grand-Est). Le premier a lâché sur crevaison et ses anciens compagnons ont été repris à 45 km de la ligne. Profitant d'un fort vent de côté, les Pays-Bas se sont alors portés en tête et le peloton a explosé en plusieurs morceaux. Un groupe de dix-sept où figuraient quatre Néerlandais, dont le maillot jaune Mick van Dijke, et peu de candidats à la victoire finale s'est formé.

En costaud, Van den Berg a remporté le sprint avec plusieurs longueurs d'avance sur les Belges Arnaud de Lie et Stan van Tricht. Le premier peloton de poursuivants a coupé la ligne 1'06 plus tard. La 4e étape, mardi, reliera Provins (Seine-et-Marne) à Bar-le-Duc (Meuse) sur 183,9 km. Accidentée, avec notamment la Côte de Montplonne (2 km à 4%) à huit kilomètres de l'arrivée, elle sera propice aux attaques.

Classement de la 3e étape

1. Marijn van den Berg (P-B), les 153,4 km en 3h35:18

2. Arnaud de Lie (BEL) m.t.

3. Stan van Tricht (BEL) m.t.

4. Mick van Dijke (P-B) m.t.

5. Antoine Raugel (FRA/Hauts-de-France/Grand-Est) à 0:03

Classement général

1. Mick van Dijke (P-B), 8h01:52

2. Marijn van den Berg (P-B) à 0:07

3. Caster van Uden (P-B) à 0:10

4. Tobias Johannessen (NOR) à 0:47

5. Daan Hoole (P-B) à 0:49

...

19. Kévin Vauquelin (FRA) à 2:01