Philippe Gilbert remporte la 3e étape

A 36 ans, le champion du monde 2012 Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) a prouvé qu'il fallait encore compter sur lui en remportant facilement au sprint la troisième étape du Tour de La Provence samedi. Sur le circuit automobile Paul-Ricard du Castellet (Var), le Belge a devancé à l'issue des 181,1 km de course au départ d'Aubagne le Letton Tom Skujins (Trek-Segafredo) et le Français Tony Gallopin (AG2R La Mondiale). "Oui, je suis toujours aussi motivé. Mais seule la victoire compte", a-t-il souri.

Auparavant, la quintuple ascension du sommet du Brulât avait réduit le peloton principal à une vingtaine d'unités. Gilbert a sagement attendu son heure, "en prenant la roue des meilleurs grimpeurs du jour sans faire plus d'effort. Je suis resté calme, j'ai misé sur une arrivée au sprint et c'était la bonne décision", a-t-il expliqué.

Comme vendredi, l'équipe française Groupama-FDJ a tenté de dynamiter la course. A tour de rôle, Thibaut Pinot, Rudy Molard et David Gaudu ont attaqué, mais le vent défavorable dans le final et l'arrivée sur le circuit de Formule 1 les a desservis. Au classement général, l'Espagnol Gorka Izagirre (Astana) a conservé le maillot de leader et pris une option sur la victoire finale. Dimanche, la quatrième et dernière étape, au parcours vallonné, traverse le Luberon et relie Avignon à Aix-en-Provence sur 162,2 kilomètres.