Tour de La Provence : Ganna remporte le chrono inaugural devant Langeveld, Pinot 15e à 27"

Victoire du poursuiteur Filippo Gana (Sky) lors du contre-la-montre inaugural du Tour de La Provence ce jeudi. Avec un temps de 10 minutes 05 secondes, le champion du monde (2016, 2018) et d'Europe (2017) de poursuite individuelle sur piste a devancé le Néerlandais Sebastian Langeveld (EF Education First) de 9 secondes et le Français Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) de 10 secondes.

Thibaut Pinot, auteur d’un chrono honorable, termine à la 15e place avec un débours de 27 secondes sur l’Italien.

Ganna, 22 ans, s'empare donc du maillot de leader au classement général.