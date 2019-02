Pour Pinot, c'est l'heure de la rentrée

Un parcours accidenté, un plateau relevé avec la rentrée de Thibaut Pinot ou du champion du monde belge Philippe Gilbert: le 4e Tour de La Provence, qui s'élance jeudi des Saintes-Maries-de-la-Mer par un contre-la-montre en Camargue où le vent pourrait jouer un rôle important, est alléchant.

Le grimpeur franc-comtois de Groupama-FDJ sera particulièrement attendu, au même titre que ses compatriotes Warren Barguil (Arkea-Samsic), Guillaume Martin (Wanty-Gobert) et Pierre Rolland (Vital Concept). "Je suis très heureux de débuter ma saison ici, a commenté Pinot. C'est ma première participation, je suis motivé. Le parcours est idéal pour une reprise avec un chrono et des profils assez variés, où plusieurs types de coureurs peuvent s'exprimer."

Un dimanche pour Gilbert ?

Il sera tout particulièrement intéressant de suivre les étapes vendredi et samedi, quand la route s'élèvera. Après le col de l'Espigoulier, dans le massif de la Sainte-Baume, le final de la 2e étape vendredi empruntera la redoutable route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat, avec des passages à 30%. Puis la 3e étape samedi proposera cinq ascensions du sommet du Brulât, proche du circuit Paul-Ricard du Castellet.

Vallonné, entre Avignon et Aix-en-Provence, le parcours de la dernière étape dimanche pourrait plaire à un certain Philippe Gilbert, le champion du monde 2012 de l'équipe Deceuninck-Quick Step, à son compatriote Sep Vanmarcke (EF Education First), voire au sprinter-puncheur allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo) ou encore au Français Lilian Calmejane (Direct Energie).

Vingt-deux équipes, dont neuf du World Tour, seront au départ. En l'absence du vainqueur sortant, le Français Alexandre Geniez, la formation AG2R La Mondiale sera emmenée par son compatriote Tony Gallopin, 2e l'an dernier et dont ce sera également la rentrée.

Les étapes

Jeudi: 1re étape aux Saintes-Maries-de-la-Mer (8,9 km CLM)

Vendredi: 2e étape Istres - La Ciotat (195,6 km)

Samedi: 3e étape Aubagne - circuit du Castellet (185,8 km)

Dimanche: 4e étape Avignon - Aix-en-Provence (173,3 km)