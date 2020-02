Nacer Bouhanni, Nairo Quintana, Arkéa-Samsic peut être fier des débuts de ses nouvelles recrues. Le premier a glané une étape au Saudi Tour puis une autre sur le Tour de la Provence, le second a fait mieux : un succès mais surtout le général de la course française. Après sa démonstration sur le Ventoux samedi, Quintana n'avait plus qu'à assurer sur une dernière étape accidentée entre Avignon et Aix-en-Provence. Chose faite et la victoire d'Owain Doull (Ineos) est anecdotique pour lui : ce dimanche il a redécouvert les joies d'un succès sur une course par étapes.

Pinot ne s'affole pas

Voilà trois ans que Nairo Quintana n'avait plus triomphé sur ces épreuves. C'était au temps de sa grandeur sur Tirreno-Adriatico 2017. Quelques mois plus tôt, il avait dominé la Vuelta, ce qui reste à ce jour son dernier sacre en Grand Tour. Sur le Tour de La Provence, l'opposition n'était pas au niveau. Au final, il devance les deux compères d'Astana, Aleksandr Vlasov et Alexey Lutsenko. Le premier Français, Thibaut Pinot, prend la 7e place à plus de deux minutes, David Gaudu ferme le top 10. "Mes objectifs sont en mars avec Paris-Nice (8-15 mars) et le (Tour de) Catalogne donc il ne faut pas trop que je m'affole mais que je reste calme", a estimé Pinot. J'espérais faire mieux mais il faut savoir prendre son mal en patience", a rappelé le grimpeur après avoir lâché plus de deux minutes sur Nairo Quintana la veille.

Pour Arkéa-Samsic, c'est du tout bon. La formation bretonne d'Emmanuel Hubert peut savourer ce retour en grâce de Nairo Quintana qui va trouver là un bon boost de confiance avant les échéances plus importantes de la saison. Ce n'est que le Tour de la Provence mais pour Quintana comme pour Arkéa, ce succès est bon à prendre.