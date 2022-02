Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha-Vinyl) est de la trempe des plus grands champions. Il était donc forcément déçu dimanche. Le Français avait l'occasion de marquer les esprits dès sa course de reprise. En embuscade à la deuxième place du classement général, deux secondes seulement derrière Filippo Ganna, il pouvait légitimement viser la victoire au classement général sur un terrain qui lui était plus favorable qu'à l'Italien. Mais dans l'ascension finale vers Montagne sur Lure, il a vu ses espoirs de victoire balayés par un Nairo Quintana au sommet de son art.

Alaphilippe a bien tenté de suivre le Colombien, auteur d'une attaque qui a eu raison du reste du peloton à 4,4 kilomètres de l'arrive. Mais il a littéralement explosé sur une deuxième accélération du Colombien quelques hectomètres plus tard, avant de finir péniblement l'étape dans le groupe des poursuivants. "Je pense que j'ai fait une très belle montée, l'équipe aussi a très bien travaillé, a-t-il estimé sur La Chaîne L'Equipe à l'arrivée. Là où j'ai peut-être fait une petite erreur, c'est de vouloir suivre Nairo Quintana. C'est une petite erreur de jeunesse on va dire !"

L'homme au maillot arc-en-ciel a pris son erreur stratégique avec le sourire. Pour de bonnes raisons. Il ne s'est pas incliné devant n'importe quel client. Mais en grand compétiteur qu'il est, Alaphilippe n'oublie pas qu'il a subi une défaillance fatale dans le final. "On savait que c'était un objectif de l'équipe Arkéa-Samsic de gagner aujourd'hui avec Quintana, a-t-il rappelé. Je suis où je suis, j'ai vraiment craqué dans le final donc il n'y a aucune excuse. J'aurais peut-être pu le suivre un peu plus longtemps si j'avais plus lissé mon effort."

"Le meilleur reste à venir"

Son seul moment de faiblesse de la semaine, finalement. Très convaincant sur le prologue, sur le podium d'une 1re étape très piégeuse enlevée par Elia Viviani, arrivé juste derrière un Bryan Coquard impérial à Manosque samedi, le double champion du monde en titre a été présent au rendez-vous tous les jours. Jusqu'à cette ultime étape. Il s'est incliné devant Quintana. Mais il a battu tous les autres gros clients qui figuraient au départ de l'épreuve provençale. C'est déjà un motif de satisfaction. "Je n'ai pas de regret, pas de déception", a-t-il d'ailleurs reconnu sur La Chaine L'Equipe.

Mais le plus important, c'est bien son état de forme. Alaphilippe est toujours ambitieux au départ d'une course. Son statut veut cela. Mais c'était un peu moins le cas sur ce Tour de La Provence qui marquait sa reprise en 2022. Son objectif était surtout de tester ses sensations après une préparation un peu contrariée par un gros rhume. Et de ce point de vue, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a été agréablement surpris. "Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là, a-t-il affirmé. Mais le meilleur reste à venir et je suis très content d'être là où je suis pour le moment."

Alaphilippe attendra encore un peu pour décrocher sa première victoire en 2022. Mais son niveau de forme pour sa première course de la saison peut laisser entrevoir une belle moisson. Le Français est parti sur de bonnes bases. Il va désormais monter tranquillement en puissance pour être dans une condition optimale au moment d'aborder des objectifs qui arrivent plus tard dans la saison : les Classiques dans les Ardennes et en Italie, puis le Tour de France. Le chemin est encore long. Mais Alaphilippe est déjà sur la bonne voie.

