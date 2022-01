Kasper Asgreen, vainqueur l'an passé du Tour des Flandres, débutera sa saison au Tour de La Provence, du 10 au 13 février, aux côtés de son coéquipier champion du monde, Julian Alaphilippe. L'équipe belge Quick-Step a annoncé lundi le programme du coureur danois, qui enchaînera ensuite avec la première classique au calendrier, le Het Nieuwsblad le 26 février. "Mon objectif est de réussir une autre grosse performance dans les classiques pavées que j'apprécie tant", a déclaré Asgreen (26 ans), cité par son équipe.

L'année passée, le natif de Kolding avait suivi le même programme à l'entame de sa saison. Il avait ensuite gagné deux courses WorldTour, le E3 Classic puis le Tour des Flandres qui est l'un des cinq "monuments" du cyclisme. "Tout s'est déroulé comme prévu jusqu'à présent cet hiver. Je n'ai eu ni maladie ni blessure et je suis vraiment content de mon niveau actuellement, a estimé Asgreen. Je me suis toujours senti bien en France et j'ai hâte d'être en Provence".

Le Tour de La Provence commencera par un prologue à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), un exercice à la convenance du Danois champion national du contre-la-montre, et se terminera par une arrivée au sommet dans la Montagne de Lure (Alpes-de-Haute-Provence).

