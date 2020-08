TOUE DE LOMBARDIE - Chute spectaculaire pour Remco Evenepoel. Le prodige belge a été impliquée dans une grosse chute, samedi, lors de l'épreuve dont il était l'un des favoris. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step est tombé dans un ravin, après avoir heurté un pont en pierre à 40 kilomètres de l'arrivée après une descente. Les organisateurs ont assuré qu'il était conscient.

L'image fait froid dans le dos : alors que Vincenzo Nibali menait grand train dans la descente du Mur de Sormano et que lui était à la limite, Remco Evenepoel a subi une chute terrible. Heurtant un pont un pierre, le prodige belge est passé de l'autre côté. Danilo Di Luca, commentateur pour la chaîne italienne Raï, a assuré qu'Evenepoel était "conscient". Une information confirmée quelques minutes plus tard par les organisateurs de la course. Remco Evenepoel a été évacué en ambulance vers un hôpital de Côme.

Tour de Lombardie Image insensée : Schachmann fauché par une voiture dans le final IL Y A UNE HEURE

Une descente dangeureuse

Sur ce Tour de Lombardie, Evenepoel avait l'occasion de remporter son premier Monument après une reprise de la saison absolument incroyable qui l'avait vue remporter le Tour de Burgos et le Tour de Pologne. Plutôt à l'aise jusqu'à cette descente, il avait tenu bon dans le groupe des favoris en compagnie notamment de Vincenzo Nibali. Celui-ci, bien meilleur descendeur que le Belge mais aussi que de l'immense majorité du plateau, avait décidé de mettre la pression dans la difficile descente du Mur de Sormano. C'est là que le Belge de 20 ans est parti à la faute. Dans cette descente où par le passé Jan Bakelants ou Laurens De Plus ont eux aussi chuté de manière spectaculaire.

Rapidement les médecins de la course et son directeur sportif, Davide Bramati, se sont affairés en contre-bas du pont. Conscient, Evenepoel a pu être posé sur un brancard et remonté. Sur les photos et les images qui nous sont parvenues, Remco Evenepoel a les yeux ouverts et il ne semble pas avoir saigné. Selon des mots d'un membre de son équipe, rapportés la Raï, il souffre de "fortes contusions à la jambe".

Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) Crédit: Getty Images

Tour de Lombardie Après Liège, la Lombardie : Fuglsang complète sa belle collection IL Y A UNE HEURE