David Gaudu, quel résultat visez-vous pour cette nouvelle édition du Tour de Lombardie ?

David Gaudu. : "J'ai déjà fait un podium sur un monument (3e de Liège-Bastogne-Liège en avril). Réaliser deux podiums sur les deux monuments pour grimpeurs-puncheurs, ce serait l'apothéose. C'est l'une des classiques qui me convient le mieux en WorldTour, une vraie classique de montagne. Mais le plateau est très relevé. Primoz Roglic va être le favori numéro un, il a affiché un très haut niveau, stratosphérique même sur Milan-Turin et même le Tour d'Emilie. Il vient avec une grosse équipe mais, sur une classique, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a tellement d'autres prétendants : Simon Yates, Michael Woods, Alejandro Valverde, l'armada de l'équipe Deceuninck. Remco Evenepoel ne va pas avoir peur de dégoupiller à 80 bornes de l'arrivée, il risque d'y avoir une énorme course de mouvement à ce moment-là, le col à 80 bornes de l'arrivée va être important."

Romain Bardet a comparé le récent Tour d'Emilie à une course de MotoGP à cause de l'allure en cette fin de saison. Etes-vous d'accord avec lui ?

D.G. : "Ce n'est pas depuis la fin de saison. Je n'ai jamais 'sorti' autant de watts que cette année. Pour espérer jouer devant, être dans le top 10, il faut battre ses records sur toutes les arrivées un peu difficiles. Tout le monde roule plus vite, on a des équipiers qui sont presque aussi forts que des leaders, tout le monde doit augmenter le niveau, c'est sûr, ça roule plus vite qu'avant."

C'est ma meilleure saison chez les pros

Quel bilan dressez-vous d'ores et déjà de la saison ?

D.G. : "L'année a été concluante, bien gérée en terme de course. J'ai gagné trois fois. Malheureusement, ma seule journée sans est tombée le jour du Ventoux dans le Tour de France, qui était mon gros objectif. C'est ma meilleure saison chez les pros, ça va me permettre de passer l'hiver en confiance."

