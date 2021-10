Il est vraiment phénoménal. Tadej Pogacar a donné une dimension supplémentaire à sa superbe saison samedi. Le Slovène s'est imposé de main de maître sur le Tour de Lombardie , remportant ainsi son deuxième Monument en 2021 après Liège-Bastogne-Liège. Il a également survolé les débats pour conserver son titre sur le Tour de France. Et gagner deux Monuments et la Grande Boucle la même année est un exploit rarissime. Aucun autre coureur ne l'avait fait avant lui au XXIe siècle. Et seuls deux hommes l'ont réalisé dans l'histoire du cyclisme.

Pas n'importe lesquels. Le premier, c'était Fausto Coppi. L'Italien avait enlevé Milan-Sanremo, le Tour de Lombardie et le Tour de France en 1949. Eddy Merckx a fait aussi bien dans les années 70. Même mieux. Le Cannibale avait réussi à gagner la même année trois Monuments et la Grande Boucle. Il l'a même fait sur deux ans d'affilée, en 1971 et en 1972, en s'imposant sur Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie en plus du Tour de France.

Tour de Lombardie Pogacar, c'est monstrueux ! IL Y A UNE HEURE

Cela en dit assez long sur la portée de la performance de Pogacar. Qui n'a que 22 ans. Et qui a également remporté en 2021 trois victoires d'étapes sur la Grande Boucle, Tirreno-Adriatico, le Tour des Emirats arabes unis, le Tour de Slovénie, une étape du Tour du Pays basque et une médaille de bronze sur les Jeux Olympiques de Tokyo. On attendait la saison de la confirmation après sa victoire sur le Tour en 2020. C'est peu de dire que le phénomène slovène l'a réussie.

Pogacar était intouchable et Masnada en a fait les frais : son arrivée victorieuse

Tour de Lombardie Fritsch : "Roglic semble être le grand favori… mais je miserais plus sur Pogacar" HIER À 17:35