A toute chose, malheur est bon. Contraint d'abandonner avant même la mi-course le Tour de France, son grand objectif de la saison, après une chute dès les premiers jours, Primoz Roglic va peut-être transformer ses malheurs de juillet en un atout majeur à l'automne. Les efforts qu'il n'a pas eu à consentir jusqu'aux Champs-Elysées jouent en ce mois d'octobre en sa faveur. Brillant vainqueur de la semi-classique Milan-Turin mercredi, il est prêt à donner un dernier gros coup de collier samedi lors du Tour de Lombardie.

C'est bien pour elle, la classique des feuilles mortes, cinquième Monument du calendrier des classiques, que le Slovène a décidé de repartir à l'entraînement peu après sa troisième victoire consécutive sur le Tour d'Espagne, au début du mois de septembre. "J'adore les classiques et semi-classiques italiennes, ce sont mes préférées alors je prends du plaisir, a-t-il avoué mercredi après son succès dans le Piémont. La saison est longue pour tout le monde, je suis moins frais qu'en début d'année mais quand les résultats suivent, ça fait du bien."

Le glouton Roglic a croqué Yates pour triompher à Turin

Tour de Lombardie Fritsch : "Roglic semble être le grand favori… mais je miserais plus sur Pogacar" IL Y A 5 HEURES

Progresser dans l'approche et la gestion

Cette victoire vient en tout cas confirmer ses dispositions pour les courses d'un jour sur des terrains vallonnés. S'il reste d'abord une pointure sur les courses par étapes, où il a construit l'essentiel de son palmarès et de sa réputation, l'ancien sauteur à ski aime batailler avec les meilleurs sur une journée.

"C'est beau quand on est capable de se battre avec les plus grands sur ce genre d'épreuves. J'aime les courses d'un jour", assure-t-il. Il l'a déjà prouvé. Son grand coup d'éclat reste évidemment sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, où il avait coiffé un Julian Alaphilippe trop pressé de lever les bras dans le sprint final entre les favoris.

Vague, bras levés trop tôt et déclassement : comment Alaphilippe a laissé filer la victoire

Mais à écouter le leader de l'équipe Jumbo-Visma, il demeure perfectible, dans l'approche comme dans la gestion de ces courses. Parce que lui, contrairement, par exemple, à un Alaphilippe, n'aborde ces courses que comme des objectifs d'appoint, quand son programme est centré autour des grandes épreuves par étapes, sur une ou trois semaines. D'autant, que, rappelons-le, s'il fêtera à la fin du mois ses 32 ans, Roglic n'a débuté sa carrière professionnelle qu'en 2016.

Samedi, on repart tous de zéro

"On apprend constamment et je suis encore en train d'apprendre sur les courses d'un jour, a-t-il souligné mercredi. Il faut que j'accumule de l'expérience et que j'en fasse de plus en plus si je veux connaitre de la réussite sur ces épreuves." Encore une fois, on parle tout de même d'un coureur ayant épinglé une Doyenne sur sa carte de visite, mais Roglic ne se considère pour autant pas comme un spécialiste. Et l'enchaînement entre courses par étapes et courses d'un jour lui posent encore parfois problème. Il l'a encore expérimenté très récemment : "Après la Vuelta, j'ai fait les Championnats du monde et waouh, c'était... autre chose."

Roglic dit avoir douté de son jump final : "On ne sait jamais ce qu’il nous reste dans les jambes"

"Sur les courses d'un jour, il n'y a pas de deuxième chance, ajoute le champion olympique du contre-la-montre. Dans les courses par étapes, bien sûr, il y a une part de chance, parfois vous en avez, parfois vous en manquez, mais, globalement, la logique est respectée et les meilleurs sont devant à la fin. Sur un jour, il faut être très fort, dans une très bonne journée et en plus ne pas commettre la moindre erreur." De son point de vue, c'est peut-être cette science-là, qui ne s'acquiert que par le vécu, qui lui fait encore défaut de temps à autre.

Malgré tout, on voit mal ce qui pourrait l'empêcher de jouer la gagne de façon quasi-systématique dans un avenir proche sur ce type de terrain. Milan-Turin l'a encore confirmé. Même si, là aussi, il temporise. "La Lombardie, c'est autre chose, un Monument, ce qui dit tout, estime 'Rogla'. Je suis heureux d'avoir gagné ici (à Turin, NDLR), mais samedi, on repart tous de zéro. Avoir gagné Milan-Turin ne me donne pas d'avantage pour ce week-end." A minima, cela a permis d'envoyer un double message. Roglic marche fort. Et il apprend vite.

Fritsch : "Roglic semble être le grand favori… mais je miserais plus sur Pogacar"

Tour de Lombardie Date, diffusion et chaîne, favoris, parcours : le programme complet du Tour de Lombardie 2021 04/10/2021 À 11:48