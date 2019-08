Le cyclisme belge est à nouveau en deuil. Bjorg Lambrecht, le coureur de la formation Lotto Soudal, est décédé à l'âge de 22 ans, lundi, dès conséquences d'une lourde chute survenue lors de la troisième étape du Tour de Pologne. C’est son équipe qui a confirmé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux, lundi soir, à 19h00.

"C’est la plus grosse tragédie possible qui est arrivé à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Bjorg. Reste en paix, Bjorg”, a écrit sur Twitter l'équipe Lotto-Soudal. Le jeune cycliste avait perdu connaissance à la suite de sa chute, avant d’être réanimé sur le bord de la route, puis d’être héliporté à l’hôpital où il est décédé. Les circonstances de la chute n’ont pas encore été précisées.

C'est le sixième décès en moins de dix ans pour le vélo belge. En avril 2018, c'est Michael Goolaerts qui décédait sur le Paris-Roubaix après une crise cardiaque. Encore deux ans auparavant, Daan Myngheer est mort à l'hôpital deux jours après avoir eu une crise cardiaque lors du Critérium international de la route. Antoine Demoitié est mort seulement un jour avant lui, après avoir été percuté par une moto lors de Gand-Wevelgem. Wouter Dewilde (mai 2013) et Wouter Weylandt (mai 2011) complètent cette triste liste.