"Bjorg a eu énormément de malchance dans sa chute". Dans un communiqué, la Lotto-Soudal et son médecin, Maarten Meirhaeghe, en ont dit plus sur les causes du décès de Bjorg Lambrecht, qui a perdu la vie lors de la 3e étape du Tour de Pologne. Dans une portion sans véritable danger, c'est bien un incroyable concours de circonstances qui a conduit au drame.

"Bjorg est décédé d'une grave lésion du foie qui a entraîné une importante hémorragie interne, a écrit l'équipe dans son communiqué. Cela a provoqué un arrêt cardiaque. Il a eu énormément de malchance dans sa chute." Au 48e kilomètre du parcours qui reliait Chorzow et Zabrze, le cycliste belge a "eu un instant d'hésitation et a quitté l'asphalte", comme l'a expliqué le directeur du Tour de Pologne.

Vidéo - L'émouvante minute de silence respectée en hommage à Lambrecht 03:49

Lambrecht a heurté une structure en béton et a été rapidement pris en charge mais "le lieu et la durée de l'intervention des secours n'ont pas eu de conséquences", a précisé le médecin. "Même si un tel traumatisme s'était produit dans un hôpital, les chances d'une issue aussi dramatique auraient été grandes. Avec de telles hémorragies internes, un miracle aurait été nécessaire. Un miracle qui ne lui a pas été donné".