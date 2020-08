"Nous ne laisserons pas passer ça" : Deceuninck-Quick Step va bien porter plainte contre Groenewegen

TOUR DE POLOGNE - Le manager de la formation Deceuninck-Quick Step Patrick Lefévère a affirmé jeudi auprès de l'agence de presse Belga qu'il allait porter plainte contre Dylan Groenewegen, en grande partie responsable de l'accident qui a grièvement blessé Fabio Jakobsen.

"Nous ne laisserons pas passer ça." Les mots employés par Patrick Lefévère, manager de l'équipe Deceuninck-Quick Step, sont forts. Mais ils sont à la hauteur de la gravité de l'accident dont a été victime Fabio Jakobsen mercredi, sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Au lendemain de cette chute terrible, qui a grièvement blessé le coureur néerlandais toujours hospitalisé dans un état grave, Patrick Lefévère s'est exprimé sur Groenewegen.

L'équipe va déposer deux plaintes

"C'était une action très sale de Groenewegen. On ne fait pas ce genre de choses. Nous avons déjà déposé une plainte auprès de l'UCI et nous ferons de même auprès de la police en Pologne" a d'abord prévenu Lefévère auprès de l'agence de presse Belga. Avant de condamner une nouvelle fois le geste grave de Groenewegen "J'ai regardé ce sprint des dizaines de fois. Je ne comprends pas du tout l'action de Groenewegen. Un coureur doit rester sur sa ligne."

Plus tôt, dans la journée, Groenewegen avait posté un message sur son compte Twitter, destiné à Jakobsen et aux autres personnes touchées par l'accident : "Ce qu'il s'est passé hier est terrible. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point je me sens mal pour Fabio et pour tous ceux qui ont été touchés par cet accident. Le plus important en ce moment, c'est la santé de Fabio. Je pense à lui, constamment."

