TOUR DE POLOGNE - L'état de santé du champion des Pays-Bas, Fabio Jakobsen, victime d'une terrible chute mercredi sur la ligne d'arrivée à Katowice (sud) de la première étape du Tour de Pologne, reste "grave" mais est "stable", ont indiqué jeudi matin les médecins de l'hôpital où est soigné le cycliste.

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), victime d'une terrible chute mercredi sur la ligne d'arrivée à Katowice (sud) de la première étape du Tour de Pologne, a subi une opération de cinq heures à la tête pendant la nuit et est toujours en soins intensifs, plongé dans un coma artificiel. "Un scanner a été effectué et le cerveau ne semble pas avoir été endommagé... Les principales blessures se situent au niveau du visage. Heureusement, les yeux n'ont pas été touchés. Son état est grave mais stable", a déclaré Pawel Gruenpeter, directeur adjoint de l'hôpital de Sosnowiec aux médias polonais.

"L'opération de nuit a été très compliquée en raison du traumatisme cranio-facial. L'opération s'est déroulée sans complications. En regardant l'accident, tout le monde s'étonne qu'il n'y ait pas de dommages au système nerveux. Nous en sommes heureux. Nous espérons que tout ira bien", a-t-il ajouté.

"Nous allons essayer de le sortir du coma"

"Aujourd'hui, nous allons essayer de le sortir du coma", a-t-il ajouté. Jakobsen, 23 ans, a lourdement chuté peu avant peu avant la ligne de la première étape du tour de Pologne mercredi. Le Néerlandais a été tassé par Dylan Groenewegen dans un sprint à pleine vitesse, en faux-plat descendant, et a été projeté par-dessus les barrières. Alors que les médecins ont un temps craint pour sa vie, ils ont finalement réussi à le stabiliser mercredi en fin de soirée.

Jeudi matin, l'organisateur de la course, Czeslaw Lang, s'est déclaré "quelque peu soulagé" après avoir parlé aux médecins. "Après avoir vu l'accident, nous avons craint le pire, mais maintenant nous savons que la situation est grave mais stabilisée", a-t-il ajouté. "Fabio Jakobsen a été opéré du visage pendant la nuit. Sa situation est stable pour le moment et plus tard dans la journée, les médecins tenteront de réveiller Fabio. Plus d'informations seront publiées lorsqu'elles seront disponibles. Encore une fois, nous tenons à vous remercier tous pour votre énorme soutien !", a tweeté de son côté la formation Deceuninck-Quick Step.

