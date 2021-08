Il n'a pas craqué. Leader depuis son succès sur la 2e étape à Przemyśl, Joao Almeida a tenu bon jusqu'au et remporte le classement général du Tour de Pologne. Vainqueur des 2e et 4e étapes au sprint sur des arrivées en côte, le Portugais de la Deceuninck-Quick Step aura défintivement fait la différence samedi à l'occasion du contre-la-montre de Katowice (où il a pris la 2e place). Passé professionnel en 2020, celui qui rejoindra l'an prochain la formation UAE Team Emirates s'est offert la première course par étapes de sa carrière, à 23 ans.

Il remporte également le classement par points et succède au palmarès à son coéquipier belge Remco Evenepoel, vainqueur samedi du Tour du Danemark. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious, + 20'') prend la 2e place du classement général final alors que Michael Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) complète le podium (+ 27''). La dernière étape est elle revenue à Julius Van den Berg (EF Education-Nippo). A 24 ans, le Néerlandais s'est offert la première victoire de sa carrière au terme de la seule et unique échappée victorieuse de ce Tour de Pologne.

Parti en échappée en compagnie de Gianni Moscon (INEOS Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar) et Alexis Renard (Israel Start-Up Nation), Van den Berg a parfaitement manoeuvré dans le final à Cracovie, malgré le retour pressant du peloton. Alors que tout le monde attendait Moscon, le coureur plus hupé, et Renard, le plus rapide sur le papier, le Néerlandais a surpris en lançant son sprint à 300m avant de résister au Français Renard. De quoi sauver le Tour de Pologne de la formation EF Education Nippo, jusqu'ici transparente sur l'épreuve.

