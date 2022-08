Sergio Higuita (Bora) s'est fait peur mais il reste leader du Tour de Pologne. Pris dans une chute à 1,7 km de l'arrivée, le Colombien a réussi à remonter sur son vélo et a poursuivi la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour sa part, Pascal Ackermann (UAE) a remporté au sprint la quatrième étape disputée sur 179,4 kilomètres entre Lesko et Sanok (sud-est), devant Jordi Meeus et Jonathan Milan.

Juste après le départ, cinq coureurs ont tenté une longue échappée sur une route serpentine avec dénivelés et vents changeants. Nans Peters, Kamil Malecki, Mads Schmidt, Rui Oliveira et Anders Skaarseth ont été rattrapés à trois kilomètres à peine de l'arrivée, dans les rues de Sanok. La victoire s'est jouée au sprint, dominé par Ackermann pour la cinquième fois au total dans l'histoire de la course. Pour sa part, l'équipe Alpecin a quitté la course, des membres du personnel de l'équipe belge ayant été testés positifs au Covid-19.

