Le coronavirus aura eu raison du Tour de San Juan. Le Britannique Chris Froome et le Slovaque Peter Sagan, entre autres grands noms du peloton, avaient envisagé initialement de commencer leur saison par la course argentine. Ce ne sera finalement pas le cas. Quatre équipes de première division (WorldTour) avaient inscrit l'épreuve à leur programme: Bora, Cofidis, Deceuninck-Quick Step et Israël SN.