Décidément, à trois semaines du grand départ du Tour de France, la Team Ineos n'est pas épargnée par les blessures. Après Chris Froome, qui a lourdement chuté lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné et qui sera absent de la prochaine Grande Boucle, voilà que son compatriote, Geraint Thomas, a chuté à son tour lors du Tour de Suisse.

Victime d'une chute à près de 30 kilomètres de l'arrivée de la 4e étape, le vainqueur du Tour de France 2018 a été contraint à l'abandon, touché au dos et à l'arcade sourcilière de l'œil droit. Le Britannique souffrirait également de multiples éraflures. Reste à savoir si la clavicule droite a été touchée par l'impact de la chute.

Transporté à l'hôpital

Geraint Thomas a été transporté à l'hôpital le plus proche pour passer quelques examens et déterminer la nature de ses blessures. Son équipe a précisé via Twitter qu'elle donnera de plus amples informations dans la journée sur l'état de santé du coureur. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'équipe Ineos alors que le départ du Tour de France sera donné à Bruxelles le 6 juillet prochain.