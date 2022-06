Privée de la Jumbo-Visma , la cinquième étape du Tour de Suisse a tout de même livré un beau spectacle, notamment sur le circuit final long de près de 30 kilomètres et difficile à avaler pour certains. Remeco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), favori de ce Tour de Suisse, a ainsi concédé plus de deux minutes à Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), vainqueur du jour. Le Russe a battu Neilson Powless, Jakob Fuglsang et Geraint Thomas. Au général, et avant les deux étapes de montagne de vendredi et samedi, Vlasov, nouveau leader, n'a qu'une pognée de secondes d'avance sur la meute.

Avec son beau maillot de champion de Suisse, Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) se sentait obligé d'animer la semaine pour son tour national. Sur cette cinquième étape, il a livré un superbe numéro, essorant d'abord ses compagnons d'échappée (Turgis, Kamp, Jacobs, Imhof) avant de résister à un groupe des favoris pourtant bien emmené par les INEOS-Grenadiers et les Bora-Hansrgohe. Les premiers pour Tom Pidcock et Geraint Thomas, les seconds pour Aleksandr Vlasov qui a donc mis la balle au fond.

Une première explication entre favoris et le jackpot pour Vlasov

Evenepoel en difficulté et largué

Dillier n'avait pas encore été repris quand Remco Evenepoel a montré ses premiers signes de faiblesse. Lâché à un peu plus de 20 kilomètres de l'arrivée, le Belge est revenu... avant de craquer à nouveau et de concéder 2'12'' sur la ligne. S'il n'a souffert "que" d'un coup de chaud, il a peut-être des chances de remonter au général avec deux étapes de montagne et un chrono mais la tendance est plutôt négative pour la pépite.

C'est à 15 bornes du but à Novazzano, à la frontière italienne, que Dillier a été repris. Le champion de Suisse écarté, les leaders ont pu s'expliquer et ceci a coûté sa place dans le groupe à Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), décidément un peu juste cette semaine. Le plus fort fut donc Aleksandr Vlasov qui avait de plus l'avantage d'avoir Maximilian Schachmann avec lui. L'Allemand a d'abord tenté sa chance avant de laisser le champ libre à son leader.

Celui-ci a ramené le groupe sur un Jakob Fuglsang en jambes et qui avait pris la poudre d'escampette avant de lui-même s'extirper du paquet dans le dernier kilomètre. Bien lui en a pris, l'étape et le maillot de leader tombant dans son escarcelle. Son avance de six secondes sur Fuglsang et de sept sur Thomas, ne lui garantissent en revanche rien avant les trois dernières étapes qui seront forcément décisive pour la victoire finale.