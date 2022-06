Il n'y a aucune garantie, pour personne. Nous voulons envoyer l'équipe la plus forte possible sur le Tour". Grischa Niermann, directeur sportif de la Jumbo-Visma, avait un message à envoyer à ses coureurs pendant le Critérium du Dauphiné et avant le Tour de Suisse, ". Grischa Niermann, directeur sportif de la Jumbo-Visma, avait un message à envoyer à ses coureurs pendant le Critérium du Dauphiné et avant le Tour de Suisse, que la formation a d'ailleurs quitté sur fond d'infection au Covid-19 . Ses leaders ( Primoz Roglic , Jonas Vingegaard et Wout Van Aert) mis à part, la Jumbo se demande encore qui elle va pouvoir envoyer sur le Tour de France (1er-24 juillet) à la chasse au Pogacar.

Niemann évoque "11 ou 12 coureurs" en balance. Avec le trio de leaders, il reste donc cinq places pour 8 ou 9 coureurs. Il y aura forcément des déçus et la contamination au sein de l'équipe présente en Suisse, aura peut-être un impact sur la décision finale, bien que l'équipe s'en défende pour le moment.

Qui sont ces coureurs ? Rohan Dennis, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte font forcément partie de la pré-liste. Pour les deux derniers noms, nous ne pouvons qu'imaginer qu'il s'agit de Robert Gesink, Sam Oomen. Notons qu'en janvier dernier, au moment de la présentation de la saison, Jumbo-Visma avait révélé que Dennis, Kruijswijk et Kuss seraient présents sur le Tour. La donne a semble-t-il changé.

Ils devraient en être

Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Tiesj Benoot

Tirer des plans sur la comète paraît bien incertain à l'heure qu'il est mais à nos yeux, trois coureurs partent avec une ou deux longueurs d'avance sur la concurrence : Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Tiesj Benoot.

A 35 ans, Kruijswijk fait partie des meubles chez Jumbo-Visma. Troisième du Tour 2019, il a parfaitement réussi la transition entre le rôle de leader et celui d'équipier. Il a accompagné Roglic sur Paris-Nice et le Dauphiné et ce n'est sans doute pas un hasard.

Pour Sepp Kuss, la donne est un peu différente puisque l'Américain ne donne pas entière satisfaction en 2022. Reste qu'il est l'un des meilleurs grimpeurs du groupe et que son soutien est primordial en montagne quand il faut mener grand train pour les leaders.

Sepp Kuss sur la Vuelta 2021 Crédit: Getty Images

Enfin Tiesj Benoot a pour lui sa polyvalence et une arrivée réussie chez Jumbo-Visma. Transfuge de l'hiver dernier, il a été excellent sur les classiques. Dans le vent au Danemark, sur les pavés, dans les étapes de moyenne montagne, Benoot sera utile partout.

Ils sont en ballotage

Rohan Dennis, Christophe Laporte et Mike Teunissen

Si l'on part du principe que les trois précités en seront et que les trois derniers partent vraiment de (trop) loin, Rohan Dennis, Christophe Laporte et Mike Teunissen se partageront deux places.

A vrai dire, quand Jumbo-Visma a fait venir Rohan Dennis l'hiver dernier, elle pensait sans doute qu'il ferait partie de ses huit pour le Tour. Excellent rouleur et grimpeur honnête dans ses meilleurs jours, l'expérimenté australien paraissait être un choix évident. Sa demi-saison n'a pas confirmé l'espoir et son début de Tour de Suisse, où il était apparemment malade, le condamne peut-être à rester sur la touche.

Lui ne partait pas forcément comme un prétendant au Tour. Christophe Laporte est arrivé sur la pointe des pieds mais a brillé dès ses premiers jours de course (succès sur la 1re étape de Paris-Nice). Depuis il a confirmé sur les classiques et s'est révélé être un équipier précieux pour Wout Van Aert qui en aura besoin pour sa course au maillot vert.

Pour Mike Teunissen, la donne est un peu la même que Laporte même s'il ne réussit pas la même première partie de saison. Coureur costaud, Teunissen pourrait cependant endosser le rôle du "roule-toujours" qu'il faudra bien attribuer à quelqu'un dans cette dream team.

Ils partent de très loin

Robert Gesink, Sam Oomen, Nathan Van Hooydonck

Pour eux, une participation au Tour de France serait une vraie surprise. Robert Gesink, Sam Oomen, Nathan Van Hooydonck ont chacun des arguments mais aussi et surtout des contre-indications qui rendent leurs candidatures moins puissantes.

Le premier est un peu un vieux de la vieille de la Jumbo-Visma. Mais les années passent et Gesink (36 ans) ne progresse pas, bien au contraire. Un détail ne trompe pas : il n'a partagé aucune liste de départ avec ses leaders sur une course par étapes en 2022. Van Hooydonck fut lui présent à Paris-Nice mais il n'a jamais participé au Tour. A 26 ans, c'est peut-être son année mais avec une telle concurrence…

Enfin, le cas de Sam Oomen est le plus particulier. Le grimpeur néerlandais a pris part au Giro (20e) et le voir enchaîner sur le Tour serait une surprise. Finalement, sa chance serait peut-être que l'un des grimpeurs prévu (Kruijswijk, Kuss) soit hors de forme. Il pourrait alors apparaître comme une belle roue de secours.

