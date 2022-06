Souffrir rime à nouveau avec plaisir pour Thibaut Pinot. Avachi sur sa machine, le coup de pédale haché, dans son style caractéristique lors du juge de paix de la 7e étape du Tour de Suisse, le Franc-Comtois a écœuré Ion Izagirre (Cofidis), parti en facteur sur les pentes de Malbun (12,6 km à 8,7%), et le reste des échappés pour s’offrir un deuxième succès cette saison , le premier depuis près de quatre ans sur une épreuve World Tour. Cette fois, le retour au plus haut niveau prend forme.

"C’est une superbe victoire pour moi, je la voulais, a savouré le lauréat du jour après l’arrivée. Ça a été un début de semaine compliqué pour moi et le fait de finir avec les meilleurs hier m’a prouvé que la forme était bonne. Aujourd’hui l’objectif c’était de prendre l’échappée. Je savais qu’en étant devant, si j’avais des bonnes jambes, il y avait moyen de gagner". En effet, après une entame discrète, Pinot a refait son apparition aux côtés de favoris hier (vendredi), entre Locarno et Moosalp, le signe annonciateur d’une forme va crescendo.

Une tactique parfaite

Accompagné de treize compagnons d’échappée au pied de l’ultime ascension du jour, Pinot a d’abord laissé entrevoir quelques failles, incapable de boucher le trou laissé par Fausto Masnada entre un trio (Lutsenko, Izagirre, Van Wilder) et le reste des fuyards. Un écart qui a grandi jusqu’à atteindre les 40 secondes, mais qui n'a pas inquiété outre mesure le Tricolore.

"Il n’y a pas eu d’affolement, mais on doute quand même un peu forcément, a-t-il avoué à notre micro. Après je savais vu le pied de la bosse qui était très rapide qu’il (Izagirre) allait sûrement le payer sur la fin de la montée qu’on savait très très raide".

Pinot s’est alors chargé en personne de revenir sur les attaquants. Une gestion de l’effort qui rappelle la première victoire du grimpeur sur l'épreuve helvète, décrochée au sommet de l’exigeante montée de Sölden : "C’était du contrôle, même si on est jamais sûr. J’ai fait ma montée et ma tactique était bonne". Preuve que les sensations d’avant blessures reviennent.

Pas un problème de se mettre au service de Gaudu

Sur le plan symbolique, le succès du jour revêt une importance toute particulière pour le natif de Lure : "Cette victoire représente beaucoup, s'est-il ému à l’arrivée. Pour moi, le Tour de Suisse reste l’une des plus belles courses de la saison. L’Italie et la Suisse ont toujours été des endroits particuliers pour moi. Donc gagner ici après Sölden il y a quelques années (2015), c’est la confirmation de tout le travail qui a été fait depuis le début de saison".

Et pas question cette fois de sacrifier l’adrénaline et les émotions soulevées par les victoires d'étapes sur l’autel de la régularité au général. Thibaut Pinot a trop souffert ces dernières années pour se brider derrière le train des INEOS Grenadiers ou de la Jumbo-Visma. Le charmeur de cimes a encore quelques sommets à dompter, et compte bien se montrer entreprenant sur la prochaine Grande Boucle qu’il aborde désormais gonflé de confiance.

"C’est très bon pour le Tour de France, a abondé le triple vainqueur d’étapes sur le rendez-vous juilletiste. Ça permet maintenant d’être serein jusqu’au départ. Forcément,les attentes vont être élevées, mais j’ai confiance en moi. Je vais bien me reposer. Mon but avec l’équipe sur le Tour ce sera d’être pas loin du podium avec le leader désigné et gagner des victoires d’étapes. Ce ne sera pas un problème de se mettre au service de David Gaudu. Après, on a pas encore défini les rôles précis, on fera ça au départ du Tour. Mais c’est important d’arriver confiant au départ du Tour". Une Grande Boucle frappée du sceau de la renaissance.

