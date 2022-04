L'Australien Caleb Ewan (Lotto) a gagné dimanche au sprint la première étape du Tour de Turquie et a endossé le maillot de leader de cette course longue de 7 étapes. Ewan, qui avait dû renoncer à Milan - San Remo et Gand - Wevelgem le mois dernier (malade), s'est montré le plus rapide à l'arrivée des 202 kilomètres entre Bodrun, l'ancienne Halicarnasse qui abritait l'une des sept merveilles du monde antique, et Kusadesi.

Ewan, qui a devancé le Belge Jasper Philipsen, a remporté son 4e succès de la saison, le 56e d'un palmarès qui compte notamment cinq étapes du Tour de France. L'Américain Sean Bennett, sorti dans le final et repris aux 5 kilomètres, a fait honneur à la nouvelle équipe chinoise, appelée China Glory Continental, qui fait ses débuts au Tour de Turquie.

Lundi, la deuxième étape s'annonce encore favorable aux sprinteurs, sur 158 kilomètres entre Selçuk et Alaçati. L'épreuve, qui comporte mercredi une arrivée au sommet probablement déterminante pour le classement général, se termine dimanche à Istanbul.

