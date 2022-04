Depuis, ça fait trois nuits que je ne dors pas. J'ai cette image violente du choc qui revient en permanence", a-t-il Nacer Bouhanni a probablement eu la plus grande peur de sa vie, lundi. Le Vosgien, victime d'une énorme chute sur le tour de Turquie , tente de se remettre de la violence du choc, lui qui souffre d'une fracture d'une vertèbre cervicale. "", a-t-il confié en réaction à L'Equipe

"J'ai tout de suite mis mes mains sur ma tête à cause de la douleur et parce que j'avais l'impression qu'elle n'arrivait plus à tenir, ajoute le coureur Arkéa-Samsic. J'ai pensé au pire. J'avais déjà eu une commotion cérébrale en début d'année. J'ai dit aussi que je voulais plus entendre parler de ce vélo de merde et j'arrêtais là. Avec tout ce qui m'arrivait, j'en pouvais plus."

Au moins trois mois sans sport

Très vitre, Bouhanni s'est donc rendu compte de la "gravité" de l'accident. Il a ensuite été emmené à l'hôpital, où le "cauchemar" a continué, puisqu'il a patienté "sept" heures avant d'être pris en charge. Et de tomber dans une chambre "où de l'eau" tombait du plafond. Bilan des courses : Bouhanni était "au bout du rouleau".

"Les médecins turcs m'ont fait passer un scanner. Ils m'ont dit que c'était très grave et que je risquais la paralysie. J'étais effondré", a ajouté le Vosgien, qui se considère aujourd'hui "comme un légume". Sa durée d'absence ? "Au moins trois mois sans sport", annonce-t-il. "J'échange les 70 victoires de merde de ma carrière contre la santé, voilà tout", conclut Bouhanni.

