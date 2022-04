La 8e étape de ce Tour de Turquie proposait une boucle de 136 km au départ et à l'arrivée à Istanbul, mais a finalement été écourtée au profit du Néo-Zélandais Patrick Bevin, qui s'est imposé au général. "L'étape 8 a été arrêtée en raison des conditions météorologiques" qui rendaient la chaussée trop glissante, a indiqué l'organisation de la course sur son compte Twitter.

"Il a commencé à pleuvoir après le départ et des chutes ont eu lieu. Après le km 25, les coureurs ont demandé la neutralisation de la course", précise le message. Au classement général, Bevin, vainqueur de la 7e étape samedi, devance donc l'Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix) de 20 secondes et l'Argentin Eduardo Sepulveda (Androni-Giocatolli) de 40 secondes. Le Néo-Zélandais, spécialiste du contre-la-montre, signe à 31 ans le succès le plus marquant de sa carrière.

Classement général final du Tour de Turquie 2022

1. Patrick Bevin (NZE/ISR) en 27h33'10.

2. Jay Vine (AUS/ALP) à 20".

3. Eduardo Sepulveda (ARG/DRA) à 40".

4. Nicolas Edet (FRA/ARK) à 52".

5. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) à 1'17".

