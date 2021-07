Quinn Simmons (Trek-Segafredo) a remporté jeudi la 3e étape du Tour de Wallonie. L'Américain (20 ans), champion du monde juniors en 2019, enregistre là sa première victoire chez les professionnels. Il a devancé au sprint le Belge Stan Dewulf (AG2R) avec lequel il avait réussi à s'extraire d'un groupe de tête à 3 km de l'arrivée. Le Français Alexis Renard (Israel SN) a pris la 3e place à 13 secondes. Au général, Simmons devance Dewulf de 3 secondes et Renard de 19 secondes.

Une première victoire chez les pros et un grand bonheur : le succès de Simmons en vidéo

Le parcours de cette 3e étape avait été modifié en raison des inondations en Belgique. Les Néerlandais Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen, vainqueurs respectivement de la 1re et de la 2e étape, ont été cette fois dépassés par le rythme de la course. Jakobsen a terminé à la 126e place à 16 minutes et 56 secondes, et Groenewegen 127e à 17 minutes.

Tour de Wallonie Une première victoire chez les pros et un grand bonheur : le succès de Simmons en vidéo IL Y A 2 HEURES

Classement de la 3e étape

1. Quinn Simmons (USA/Trek) les 177 km en 4h07:19.

2. Stan Dewulf (BEL/AG2R) à 01.

3. Alexis Renard (FRA/Israel SN) 13.

4. Fernando Barcelo (ESP/Cofidis) 13.

5. Pascal Eenkhoorn (NED/Jumbo) 13.

6. Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) 17.

7. Alessandro Covi (ITA/UAE) 25.

8. Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) 25.

9. Milan Menten (BEL/Bingoal) 25.

10. Amaury Capiot (BEL/Arkéa-Samsic) 25.

...

Classement général

1. Quinn Simmons (USA/Trek) 11h03:27.

2. Stan Dewulf (BEL/AG2R) à 03.

3. Alexis Renard (FRA/Israël SN) 19.

4. Fernando Barcelo (ESP/Cofidis) 23.

5. Pascal Eenkhoorn (NED/Jumbo) 23.

6. Quinten Hermans (BEL/Intermarché) 26.

7. Maxim Van Gils (BEL/Lotto Soudal) 27.

8. Amaury Capiot (BEL/Arkéa-Samsic) 31

9. Jenthe Biermans (BEL/Israël SN) 32

10. Juan Pedro Lopez (ESP/Trek) 32.

...

Tour de Wallonie L'incroyable symbole : Jakobsen s'impose à Zolder au lendemain de la victoire de Groenewegen HIER À 16:33