Comme un symbole. Près de vingt-quatre heures après la victoire de Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen, la grande victime de la lourde chute qui avait causé la suspension du premier, a remporté la deuxième du côté de Zolder. Un sacré clin d'œil du destin. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) et le Belge Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Jakobsen avait frôlé la mort

Pour Jakobsen, il s'agit de la première victoire depuis sa terrible chute sur le Tour de Pologne l'été dernier . Le tout après une course au format pour le moins original, puisque les coureurs ont dû parcourir trente tours sur le circuit de Zolder. Et c'est donc Fabio Jakobsen qui s'est imposé. Une sacrée performance pour le coureur belge, lui qui avait frôlé la mort après sa chute.

Ses blessures ? "Contusion cérébrale, crâne fracturé, nez cassé, machoîre cassée et déchirée, dix dents en moins. Des parties de mes mâchoires supérieures et inférieures ont disparu. Des coupures sur le visage. Une grosse coupure dans mon oreille. Pouce cassé. Contusion à l'épaule et contusion pulmonaire. Le nerf de ma corde vocale a pris un coup. Fesses très meurtries", avait-il listé quelques mois après. Aujourd'hui, le voilà de nouveau les bras levés après une victoire. Chapeau !

