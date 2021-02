Cyclisme

Tour des Alpes-Maritimes et du Var : la victoire de Gianluca Brambilla en vidéo

TOUR DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR - Présent dans une échappée cinq étoiles, Gianluca Brambilla a placé une attaque irrésistible pour s'adjuger dimanche la dernière étape et le classement général. L'Italien a lâché ses compagnons du groupe de tête et résisté au retour de Michael Woods pour devancer le Canadien de cinq secondes au classement final.

00:04:14, 59 vues, il y a une heure