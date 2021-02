Cyclisme

Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Le résumé de la 1ere étape remportée par Mollema en vidéo

TOUR DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR - Le Néerlandais Bauke Mollema a remporté vendredi la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var devant Greg Van Avermaet et Valentin Madouas. Pour sa part, Thibaut Pinot, vainqueur en 2019, a fini en neuvième position. Retrouvez le résumé de cette étape en vidéo.

