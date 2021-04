Egan Bernal n'a plus couru depuis Tirreno-Adriatico, une course qu'il a conclue à la quatrième place. Le Colombien a également terminé troisième aux Strade Bianche et sur le Tour de Provence . Ainsi, Pavel Sivakov devrait être le leader de l'équipe Ineos sur le Tour des Alpes. Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Simon Yates (Team BikeExchange), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Romain Bardet (DSM), Nairo Quintana (Arkea-Samsic) ou Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sont notamment attendus au départ le 19 avril prochain.