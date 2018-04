Terpstra et Quick Step au paradis

On attendait les Quick-Step Floors et ça n'a pas manqué. Déjà victorieux sur le Samyn et le GP E3 cette saison, Niki Terpstra s'est imposé en solitaire ce dimanche à Audenarde pour remporter le premier Tour des Flandres de sa carrière. Le vainqueur du Paris-Roubaix 2014 est passé à l'attaque à 29km de l'arrivée avant de s'isoler en tête dans la dernière ascension du Vieux Quaremont et n'a plus été revu. Il devance à l'arrivée le surprenant Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et son coéquipier à la Quick-Step Floors Philippe Gilbert, au terme d'une course longtemps décevante.

Plus d'infos à suivre...