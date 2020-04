Le cyclisme virtuel, un palliatif résiduel

Le programme de ce dimanche 5 avril ne ressemble en rien à ce que Greg Van Avermaet a pu imaginer. La superstar flamande a bien une course dans l’après-midi, un "Tour des Flandres virtuel", mais on est loin de ses rêves de triomphe à Audenarde. Et si le Belge de 34 ans connaît bien la pression d’un dimanche de Ronde, il affronte aujourd’hui des incertitudes inédites face à crise sanitaire mondiale qui plonge la saison cycliste professionnelle dans le coma.

En ce premier dimanche d’avril 2020, Greg Van Avermaet ignore si son équipe existera toujours lors du prochain Tour des Flandres, le vrai, avec le grondement des centaines de milliers de fans et du peloton qui mord les pavés en s’échangeant des regards sombres. "CCC Team a été contrainte de suspendre la majorité de ses contrats avec l’encadrement à cause de la pandémie de Covid-19 et les salaires des coureurs ont été massivement réduits pour le reste de la saison", a annoncé l’équipe polonaise dans un communiqué vendredi soir.

D’autres suivront, avec une saison gelée par l’UCI jusqu’au 1er juin et de grandes incertitudes sur le reste du calendrier. "On n’a pas 265 jours de course sur Eurosport", a notamment justifié Dariusz Milek, le "roi de la chaussure" polonais, qui souhaite désengager du peloton son entreprise CCC, en difficulté depuis quelques temps et plus encore aujourd’hui : "Il serait immoral de réduire notre nombre d’employés sans que les cyclistes soient concernés", a-t-il expliqué aux médias polonais.

Pourtant, Eurosport continue de diffuser du cyclisme et on continue de pédaler sur la planète cyclisme. À domicile, pour bon nombre de pratiquants professionnels et amateurs, mais avec un enthousiasme certain, à en juger par les nombreuses "sorties" publiées sur les réseaux sociaux. La moitié de la population mondiale est confinée, y compris l’essentiel des plus grands pays de vélo, mais la population cycliste fait encore vivre sa passion en intérieur.

Rendez-vous à Watopia

Cyclistes du dimanche et pros sevrés de compétition se retrouvent notamment sur les terres de Watopia, un monde virtuel de la plateforme Zwift. Des milliers de fans participent ce week-end à la cyclosportive "Haute Route Watopia", dans le prolongement du Tour of Watopia. De nombreux pros y ont également trouvé refuge, à l’instar du Belge Thomas De Gendt et de la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, tous deux momentanément bannis pour avoir développé des puissances jugées trop élevées par Zwift !

La plateforme a établi des limites pour détecter les petits tricheurs qui mentent sur leur poids pour simuler de meilleures performances. Sur Zwift, ça fait un peu partie du jeu… L’ancien pro Joaquim Rodriguez s’amuse sur Twitter de tout cet enthousiasme : "Je crois qu’il y a plus de niveau sur le Tour de Watopia que sur le Tour de France."

D’autres, à l’image de ses compatriotes espagnols de Kern Pharma, donnent rendez-vous pour des sessions d’entraînement sur le simulateur Bkool. Samedi, ils étaient 500 à parcourir virtuellement le GP Miguel Indurain, qui devait se disputer ce week-end. La plateforme Bkool est également celle qui accueillera dimanche treize stars du peloton sur les routes simulées du Tour des Flandres. Un événement virtuel, mais retransmis en direct sur notre site et en streaming pour les fans du monde entier. La passion du Ronde vit, avec un débouché ou un autre.

Cyclistes-catcheurs

Organisateurs, coureurs et équipes jouent ainsi leur rôle social, en accompagnant le message "restez chez vous" et en maintenant un lien avec leurs fans. Ils maintiennent aussi un semblant de visibilité, pour eux et pour leurs partenaires. "Tout le monde a un manque d’image, donc ça peut être une solution dans cette période difficile", estime l’entraîneur Julien Pinot, dont les coureurs sont amateurs de Zwift et dont l’équipe Groupama-FDJ est en discussion pour participer aux courses du Digital Swiss 5 organisé du 22 au 26 avril par le Tour de Suisse avec Rouvy (une application tchèque qui organise également des épreuves ouvertes pour tous avec des primes en fonction des performances).

Mais le cyclisme virtuel, déjà en croissance avant de se retrouver au coeur des attentions confinées, garde ses limites : "Ils essaient de reproduire le phénomène d’aspiration mais forcément ça ne peut pas être juste à 100%. Tous les coureurs ont des avatars, ça ne correspond pas à leur position, leur gabarit… Et on perd toute la complexité stratégique donc on ne juge quasiment que la performance physique avec beaucoup de limites", juge le scientifique du sport Pinot. "Est-ce que tous les home-trainers sont bien calibrés et sont justes ? C’est certain que non. Il faut peser les athlètes, sinon il est facile de mettre 1 ou 2 kg de moins et d’avoir un avantage dans les montées… Ce sont des événements sympa mais il est compliqué de maîtriser tous les éléments pour que les résultats aient une vraie valeur."

Le cyclisme est-il prêt pour une pesée des coureurs, avec Chris Froome et Thibaut Pinot en slip comme des combattants ? L'image prête à sourire, mais le vélo et la boxe sont souvent distingués pour leur noblesse. Les épreuves de cyclisme virtuel s’apparentent plutôt au catch, où le spectacle prime sur la performance.

Le vélo indoor n’est plus un sport populaire, il s’adresse à une niche de passionnés en manque. Il ne peut drainer ni les mêmes revenus ni la même passion. Dariusz Milek vise un plus grand public pour ses chaussures et sacs à main. Greg Van Avermaet préférerait disputer le vrai Tour des Flandres. Et Mikel Landa a déjà sorti la hache pour se défouler…