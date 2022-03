Non, Julian Alaphilippe ne fera pas une incartade surprise sur le Tour des Flandres ce dimanche. La rumeur n'était qu'une rumeur et la Quick-Step Alpha Vinyl n'aura aucun coureur parmi les têtes d'affiche du 106e Tour des Flandres. Parmi elles, Mathieu van der Poel et Wout van Aert trustent presque toutes les conversations. Presque seulement puisque Tadej Pogacar ne passe jamais inaperçu. Comme d'autres coureurs polyvalents avant lui, le double vainqueur du Tour de France a choisi la Belgique, plutôt que la France, pour s'essayer aux pavés cette année. Mais pourquoi les Flandres attirent plus que le nord de la France et son mythique Paris-Roubaix ?

Pour une fois, Tadej Pogacar ne sera pas premier. Avant lui, et en ne prenant que la décennie écoulée, d'autres stars qui n'avaient pas le profil sont venues se frotter au Ronde. Julian Alaphilippe fut, vu de France, le plus illustre d'entre eux tout en ayant été le plus proche de la victoire mais Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde ont eux aussi posé leurs roues sur les côtes flamandes où il n'est pas question de sable mais bien de boue. L'Espagnol, 8e d'une édition remportée par Alberto Bettiol (2019) mais dans le groupe pour la 3e place, avait mieux réussi que l'Italien (24e en 2018). Ni l'un ni l'autre n'ont, pas plus qu'Alaphilippe d'ailleurs, déjà participé à Paris-Roubaix.

Alaphilippe, Valverde et Nibali, trio d'éclaireurs

Trouver le point commun entre ces trois champions ne demande pas beaucoup d'effort. Alaphilippe, Valverde et Nibali ne dépassent pas les 65 kilos. Pendant ce temps-là, Boonen, Cancellara, Museeuw et autres Buysse, Magni et Leman, les hommes à trois succès sur le "Ronde", affichaient au moins une dizaine de kilos de plus sur la balance. Ce n'est pas un hasard si les trois premiers cités comptent aussi trois victoires à Roubaix. Peser lourd est, quasiment, une condition sine qua non pour lever les bras sur le Vélodrome. Même chose de l'autre côté de la frontière ?

Un coureur qui brille à Liège-Bastogne-Liège est un puncheur et il n'a rien à faire, si ce n'est découvrir pour le plaisir, sur le "Ronde", c'est ce que l'on a longtemps pensé dans le monde du cyclisme. La venue épisodique de coureurs estampillés puncheur pourrait bien se transformer en mode. La huitième place de Valverde, la très bonne tenue d'Alaphilippe qui aurait, sans aucun doute, terminé a minima sur le podium en 2020, et la découverte plus que probante de Tadej Pogacar mercredi sur A Travers la Flandre, ne peuvent être le fruit du hasard.

La clé du rapport poids-puissance

Quand Julian Alaphilippe a annoncé sa volonté de se frotter aux Flandres, nous avions questionné son entraîneur et cousin, Franck. Que pouvait-il viser ? Qu'espérait-il avec son poids plume ? Il existait plus de doute que d'assurance chez les suiveurs. La suite avait donné raison au coureur puisqu'il était encore là avec Mathieu van der Poel, futur vainqueur, et Wout van Aert dans le final. "Le rapport poids-puissance", nous avait soufflé Franck Alaphilippe. Si Alaphilippe, Valverde et maintenant Pogacar sont capables de briller sur les côtes des Ardennes belges et néerlandaises, l'entraîneur de la Quick-Step ne voyait aucune raison pour qu'il ne le soit pas aussi là-bas, malgré le pavé. Les efforts sont trop proches pour que ça ne fonctionne pas.

Pour les suiveurs assidus du cyclisme, cette notion n'a plus de secret. Avec la démocratisation des capteurs de puissance, rien n'échappe aux staffs des équipes. Améliorer son rapport poids-puissance devient un objectif pour tous. Pour résumer, si Tadej Pogacar est si à l'aise en montagne, c'est parce qu'il y est capable de développer énormément de puissance, calculée en watts, tout en pesant un peu moins de 70 kilos au moment du Tour de France. A l'inverse un sprinter comme Fabio Jakobsen est capable d'en créer mais ses 78 kilos font chuter son rapport poids-puissance.

La réciproque ne fonctionne pas pour Paris-Roubaix. Sur le plat, les Boonen et Cancellara d'hier et les van der Poel ou Van Aert d'aujourd'hui possèdent un avantage trop important. Vouloir remporter Paris-Roubaix tout en pesant moins de 70 kilos semble illusoire. "Pogacar sera dans le jeu au Tour des Flandres, nous a confié Bradley Wiggins. Savoir s'il va gagner c'est autre chose mais vous ne voulez certainement pas miser contre lui." Vous êtes en droit de penser que la déclaration a tout à voir avec le talent du garçon et rien avec ce qu'a montré Alaphilippe en 2020 ou Valverde avant lui. Nous sommes en droit de penser que le double champion du monde français a ouvert la voie à une autre catégorie de vainqueur du "Ronde". Tant mieux pour le spectacle.

