Acte I : VDP et "Pogi" jouent avec le feu

Depuis le Vieux Quaremont, la cause était entendue : ce 106e "Ronde" allait se jouer entre les deux hommes forts attendus au départ, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Le duo a lâché les derniers résistants, dont le Français Valentin Madouas. Au sommet du Paterberg, dernière difficulté de la course, le Néerlandais et le Slovène possèdent une trentaine de secondes d'avance. Aux trois kilomètres, leur marge est encore d'environ 25 secondes. Mais les deux hommes vont commencer à se regarder. Un peu. Puis beaucoup. Franchement trop.

Ad

Tour des Flandres Le sprint analysé par Jacky : "Pogacar ne peut s’en prendre qu’à lui-même, c’est son erreur" IL Y A UNE HEURE

Tadej Pogacar ne prend plus un relais et le jeu de dupes commence. A la grande surprise de VDP : "C'est incroyable qu'il ne se soit occupé que de moi et pas de ceux qui revenaient derrière. C'était dingue de voir ce scénario avec un sprint à quatre et pas à deux." Dans l'interminable ligne droite d'arrivée, la caméra donne d'abord l'impression d'écraser la distance. Mais aux 500 mètres, alors que les deux hommes de tête sont toujours en mode tactique, il devient clair que Valentin Madouas et Dylan van Baarle vont revenir, transformant le duo en quatuor. C'était loin, très loin d'être évident une poignée de minutes auparavant.

Acte II : Van der Poel forcé à lancer de loin

En 2021, il avait été dit que Mathieu van der Poel avait lancé de trop loin face à Kasper Asgreen. En tête dans le dernier kilomètre, une habitude pour lui depuis trois ans désormais puisqu'il s'était retrouvé dans la même situation face à Van Aert en 2020, le Néerlandais s'était dressé sur les pédales à plus de 200 mètres de la ligne. Une hérésie après une course si longue et si dure que le Tour des Flandres. Quand Valentin Madouas et Dylan Van Baarle reviennent sur lui et Tadej Pogacar, "MVDP" y pense-t-il ?

Sans doute pas. "Ils revenaient extrêmement vite de l'arrière donc j'ai décidé de lancer de loin", dira le vainqueur. C'est à 250 mètres du but que van der Poel accélère, pressé donc par la vitesse du duo qui revient. La décision décisive. Sa force et son explosivité lui permettent de rester devant. Dylan van Baarle n'est pas un assez bon sprinter pour le remonter et Valentin Madouas bute entre les 150 et 100 derniers mètres. Finalement devant du début à la fin de ce sprint, van der Poel a manœuvré à la perfection. L'expérience, peut-être.

Acte III : Madouas, le grand espoir et le coup de la crampe

Si Valentin Madouas avait raflé la mise, ou son compère Dylan van Baarle, le plus fort n'aurait pas gagné ce Tour des Flandres, mais la séquence aurait eu quelque chose de savoureux après le quasi-surplace de Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Le Français y a cru, en tout cas. Très fort. Lorsque VDP a décidé de lancer (enfin) le sprint, Madouas et Van Baarle sont arrivés lancés. Le coureur de la Groupama-FDJ, devant son ancien compagnon de chasse, gobe Pogacar et n'a plus que MVDP devant lui. Trente ans après Jacky Durand, on se prend à rêver d'un quatrième Tricolore au palmarès.

Malheureusement, au pire moment, ses jambes vont éteindre ce fol espoir. "Dans le sprint, je crampe quand je me mets en danseuse, a-t-il expliqué au micro d'Eurosport. Avec la vitesse que j'avais, j'y ai vraiment cru un moment, mais les jambes ont parlé et m'ont dit de me rasseoir." Il a tenu tant qu'il le pouvait mais une fois les fesses reposées sur la selle, il n'avait plus assez de vitesse pour espérer lever les bras. Sauté par Dylan van Baarle, Valentin Madouas a toutefois conservé la troisième place devant Pogacar pour signer le premier podium français depuis Sylvain Chavanel en 2011.

Acte IV : "Une erreur de junior" pour le piégé Pogacar

Tadej Pogacar est l'homme de ce 106e Tour des Flandres. Même Mathieu van der Poel l'a reconnu. Et pourtant "Pogi" ne sera pas de la cérémonie du podium. "Il a fait une erreur de junior", a jugé Robbie McEwen qui en connaît un rayon sur les sprints. Que s'est-il passé ? Quand Madouas et Van Baarle reviennent, Tadej Pogacar est dans la roue de Mathieu van der Poel, Sans doute espère-t-il le surprendre mais le piège se referme sur lui.

Le sprint analysé par Jacky : "Pogacar ne peut s’en prendre qu’à lui-même, c’est son erreur"

Son dernier coup d'oeil vers l'arrière à 250 mètres du but n'est pas suffisant et quand son adversaire lance, "Pogi" ne sait pas d'où vont débouler Madouas et Van Baarle. Le premier le dépasse par la gauche, le second par la droite. Quand Van Baarle lui coupe la route, l'affaire est entendue. Pogacar est battu et montre un signe d'agacement. Calmé, il est revenu sur ce final : "J'étais très déçu sur le coup. Je n'ai pas pu faire mon sprint, j'ai été enfermé. Mais c'est le cyclisme, parfois vous êtes bloqué, parfois non. Je n'en voulais à personne. J'ai peut-être donné cette impression mais j'étais en colère contre moi pace que je n'ai rien pu faire dans les 100 derniers mètres".

Tour des Flandres L'incroyable dénouement : Van der Poel encore sacré, Pogacar piégé, Madouas sur le podium IL Y A 2 HEURES