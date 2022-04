On attendait un choc entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar et on n’a pas été déçu. Au terme d’une magnifique course et d’un final tendu avec un sprint à quatre, Van der Poel a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le Tour des Flandres en s’imposant au sprint devant Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers) et Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Principal animateur de cette 106e édition et sans doute le plus fort dans les monts, pour sa première participation, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) doit se contenter de la 4e place alors que la QuickStep-AlphaVinyl est complètement passée à côté de sa course.

Pogacar avait tout fait exploser dans le Vieux Quaremont

Quand Van Aert n’est pas là, Van der Poel se régale. Pourtant, même en l’absence de son grand rival belge, le Néerlandais d’Alpecin-Fenix aura connu les pires difficultés du monde à jouer la victoire sur ce Tour des Flandres. Très discret comme toute son équipe dans la première partie de course, il a laissé faire la formation de Tadej Pogacar, favori bien que novice sur l’épreuve, lorsqu’un groupe de sérieux outsiders est sorti dans le Molenberg, à 99km de l’arrivée. On retrouvait alors dans ce groupe Pedersen (Trek-Segafredo), Vermeersch (Alpecin-Fenix) mais aussi Stybar et Steimle, deux cartes de la QuickStep-AlphaVinyl. A cet instant, tout allait bien pour la formation belge. Ce n’était qu’une illusion.

Il aura suffi d’un deuxième passage dans le Vieux Quaremont, à 55km de l’arrivée, pour que l’on comprenne qui seraient les principaux protagonistes de cette 106e édition. Après le gros travail de ses équipiers, Pogacar a assumé son statut de prodige en survolant les monts pavés comme un Flandrien expérimenté. Sa première attaque a fait exploser le peloton et seuls Van der Poel et Asgreen (QuickStep-AlphaVinyl), les deux derniers vainqueurs, ont été en mesure de prendre sa roue. Mais le Danois s’est fait piéger, comme toute son équipe, juste derrière dans le Paterberg et ils n’ont jamais pu rentrer. Encore moins à la suite du show Pogacar dans le Koppenberg.

Madouas, onze ans après Chavanel

Parfaitement placé à l’abord de ces 600m à 11,6%, le Slovène a de nouveau accéléré en compagnie de Van der Poel pour procéder à une sélection et, cette fois, seul un exceptionnel Valentin Madouas a pu accrocher la roue des deux phénomènes. Revenu dans le Taaienberg sur Van Baarle (INEOS Grenadiers) et Wright (Bahrain-Victorious) qui avaient anticipé, les trois hommes se sont entendus pour rapidement creuser l’écart et se mettre à l’abri d’un retour de l’arrière, malgré le travail désespéré des Jumbo-Visma.

Clairement le plus fort dans les ascensions, Pogacar a alors tenté de décrocher tout le monde dans le Vieux Quaremont et le Paterberg et s’est vite isolé en compagnie de Van der Poel. Mais, malgré une grosse frayeur et beaucoup de souffrance dans l’ultime mont pavé, le Néerlandais a tenu bon. Et, pour la troisième année consécutive, allait donc jouer la gagne dans un sprint à deux.

Du moins, c’est ce que l’on pensait. Mais les deux hommes ont fini par se regarder dans le dernier kilomètre et le duo Madouas-Van Baarle est parvenu à boucher le trou à 300m, moment choisi par Van der Poel pour lancer son sprint. Pile quand il le fallait. Peut-être capable de battre le Néerlandais sur le papier, Pogacar s’est retrouvé enfermé par les retours de Madouas et Van Baarle et n’a rien pu faire face à Van der Poel, vainqueur du Ronde pour la deuxième fois en trois ans. En quatre participations, le Néerlandais d’Alpecin-Fenix n’a jamais faire pire que 4e, son résultat en 2019 pour sa grande première.

La même place que celle de Pogacar cette année pour ses débuts, le Slovène n’ayant même pas pu accrocher un podium que sa prestation méritait. Mais Van Baarle, dauphin de Van der Poel, surtout Madouas, premier Français sur le podium du Ronde depuis Chavanel en 2011, le méritait tout autant. Mais le grand vainqueur de ce scénario fou et insoutenable est Néerlandais et il s’appelle Mathieu Van der Poel.

