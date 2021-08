Warren Barguil (Arkéa-Samsic) a remporté vendredi le Tour du Limousin, à l'issue de la quatrième étape gagnée par le Hongrois Erik Fetter (Eolo) à Limoges. Deuxième du classement général derrière Dorian Godon au départ de l'étape, le Breton a profité de la défaillance du coureur d'AG2R-Citroën dans les derniers kilomètres. Il s'est ainsi adjugé son premier succès de 2021, et devance Franck Bonnamour (BB Hotels) et Pierre-Luc Périchon (Cofidis) au classement final.

Dauphins du leader Dorian Godon, Warren Barguil et Franck Bonnamour (BB Hotels) ont tiré profit de son isolement et l'ont fait craquer dans les derniers kilomètres. Les deux Français ont ensuite tenté tour à tour de s'isoler en tête, mais c'est finalement Fetter qui s'est détaché, pour s'imposer devant son équipier italien Vincenzo Albanese et le coureur de la Groupama-FDJ Valentin Madouas. Le Hongrois a décroché à Limoges son premier succès sur une course en ligne professionnelle, deux mois après avoir été sacré champion de Hongrie en contre-la-montre.

