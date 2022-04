Bis repetita pour Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl). Battu à la photo finish mercredi, le champion du monde tricolore a une nouvelle fois été devancé, ce jeudi, d'un boyau sur la ligne par Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) au terme de la 4e étape du Tour du Pays basque, entre Vitoria-Gasteiz et Zamudio (185 km). Après avoir repris Victor Lafay, parti en solitaire, les favoris se sont disputés la victoire au sprint, dont Diego Ulissi a pris la troisième place. Primoz Roglic a conservé son maillot jaune de leader.

Escapade de Lafay, chute de Latour et photo finish : le résumé de la 4e étape

Encore une fois, tout s'est joué dans le dernier kilomètre pour l'échappée du jour. Alors qu'il était accompagné par six coureurs dont Geraint Thomas dans la dernière ascension, la côte de Vivero (cat. 2), Victor Lafay est parti en solitaire, lâchant notamment le Britannique mais aussi Bruno Armirail ou encore Ruben Guerreiro.

Bras de fer entre Lafay et les favoris

S'en est suivi un bras de fer avec le peloton. Voyant l'écart se stabiliser à près d'une minute avec la tête de course, les UAE Emirates ont décidé de lancer la chasse dans la descente de Vivero. Il a alors fallu attendre les 800 derniers mètres de l'étape pour qu'une accélération de Remco Evenepoel éteigne les ultimes espoirs de Victor Lafay.

"L'attaque-gouliche" d'Alaphilippe n'a pas porté ses fruits

Dans un dernier faux plat montant, Daniel Felipe Martinez a tenté sa chance en partant de loin. "Je me sentais très bien, j'avais de bonnes jambes, a expliqué l'Espagnol de la formation Ineos-Grenadiers. A l'arrivée, j'ai décidé de faire le sprint. Aux 150m, je me suis dit 'il faut y aller'". Et c'est ainsi que sur un jeté de vélo, il a soufflé la victoire à Julian Alaphilippe, toujours maillot vert de cette Itzulia 2022.

La tunique de meilleur grimpeur revient, elle, a Cristian Rodriguez, passé en tête au sommet de deux des quatre difficultés répertoriées de la journée. Un maillot à pois qui sera remis en jeu dès vendredi lors d'une étape de montagne où cinq ascensions sont au programme.

Alaphilippe encore battu, d'un rien : la victoire de Martinez en vidéo

