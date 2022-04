Cyclisme

Tour du Pays Basque - Une chute et un final à pied : La drôle d'image de Vingegaard et Vlasov

TOUR DU PAYS BASQUE - Image insolite à l'arrivée de la cinquième étape. Alors que Christian Rodriguez (INEOS Grenadiers) s'offrait la première victoire de sa jeune carrière et que Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha-Vinyl) allait chercher le maillot de leader, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) ont terminé à pied. En cause, une chute. Voici cette image en vidéo.

00:02:12, il y a une heure