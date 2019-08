Déjà vainqueur mardi, Christophe Laporte s'est encore montré le plus costaud dans le faux-plat montant final pour devancer in extremis les Italiens Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) et Andrea Pasqualon (Wanty) lors de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes. Au classement, le Varois accroît son avance à la faveur des bonifications, reléguant son dauphin belge Kenny Molly à 11'' et l'Italien Matteo Malucelli à 14''.

Cette étape a été marquée par une échappée de quatre coureurs comprenant l'Espagnol Joel Nicolau (Caja Rural), l'Italien Mattia Viel (Androni Gioccatoli), le Lituanien Ramunas Navardauskas (Delko Marseille Provence) et le Français Alan Riou (Arkéa-Samsic), partis dès le KM 15 mais contrôlés à distance par la Cofidis qui n'a jamais laissé l'écart dépasser les 3 minutes.

Les fuyards repris dans la dernière difficulté

Comme attendu, les fuyards ont été repris dans la dernière difficulté à 15 kilomètres de l'arrivée par un peloton engagé dans une fin de course nerveuse, marquée par une chute à 4 kilomètres de l'arrivée.

Deux étapes sont programmées jeudi : une matinale qui mènera les coureurs de Châtellerault à Pleumartin sur 110,7 km puis un contre-la-montre individuel de 23 km l'après-midi autour de Pleumartin.