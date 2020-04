Cinq étapes et des équipes World Tour : le Zwift "Tour for All" débarque sur Eurosport

Le Zwift "Tour for All" débarque sur Eurosport

Du 4 au 8 mai, le Zwift "Tour for All" rassemblera sur cinq étapes des équipes du World Tour masculin et féminin telles que Deceuninck-Quick Step, Cofis, Movistar, FDJ Nouvelle - Aquitaine Futuroscope ou encore Canyon//SRAM. Une compétition diffusée tous les jours sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 15h et commentée par Steve Chainel.

Le Zwift "Tour for All" regroupera du 4 au 8 mai quelques-unes des équipes les plus prestigieuses des pelotons masculins et féminins sur cinq étapes. Vous pourrez les suivre tous les jours en direct à partir de 15h avec les commentaires de Steve Chainel sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Deceuninck-Quick Step, Cofidis, Mitchelton-Scott, EF-Education, NTT, Alpecin-Fenix ou encore Bahrain-McLaren chez les hommes, Canyon//SRAM Racing, CCC-Liv et Boels Dolmans chez les femmes, le peloton du Zwift "Tour for All" sera de qualité et les cyclistes s'affronteront sur des parcours difficiles. De 45 à 75 kilomètres de longueur, les cinq étapes dureront entre 1h15 et 2h. Surtout, le dénivelé positif sera compris entre 400 et 1 700 mètres. De quoi voir du spectacle.

La plate-forme Zwift retranscrit fidèlement la puissance des coureurs. Sur leur home-trainer connecté, les cyclistes dépensent énormément d'énergie, et parfois plus que sur la route sur une courte période. Tout au long des cinq étapes, plusieurs difficultés se dresseront devant les coureurs et leur home-trainer s'adaptera. Pour les amateurs, ce Zwift "Tour for All" sera aussi intéressant puisqu'ils pourront comparer leur temps avec ceux des professionnels sur les mêmes parcours.

Chaque jour, les équipes et les 25 meilleurs coureurs obtiendront des points alors que ceux-ci seront aussi distribués lors de sprints intermédiaires. A la manière du maillot jaune sur le Tour de France, le leader du classement général sera reconnaissable grâce à son casque jaune et à un dossard de couleur. Le suspense sera entier jusqu'au bout puisque sur la dernière étape les points seront doublés pour le Top 10.

