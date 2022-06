Elle était attendue, elle n'a vraiment pas déçu. L'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar a immédiatement pris les choses en main sur le Tour de Slovénie dès la 1re étape mercredi, entre Nova Gorica et Postojna, où le Polonais Rafal Majka s'est imposé tandis que son équipier solvène a pris la troisième place. Pogacar a placé l'attaque qui a tout changé dans la première difficulté du jour, à 59 kilomètres de l'arrivée. Il a emmené avec lui Majka et Domen Novak (Bahrain Victorious), faussant compagnie au reste du peloton jusqu'au terme de la course. Majka a réglé ses compagnons d'échappée pour l'emporter avec deux secondes d'avance, tandis que le gros du peloton a accusé 48 secondes de retard sur le vainqueur à l'arrivée.

Pogacar a ainsi joint le geste à la parole. Le double vainqueur du Tour de France, qui participe à sa première course en deux mois, voit dans cette compétition en cinq étapes une "répétition" avant la Grande Boucle, qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague pour une arrivée le 24 juillet à Paris. "Nous sommes venus ici avec une équipe solide (UAE), la plupart d'entre nous seront aussi au Tour de France. L'objectif est de nous coordonner" avant cette échéance, a commenté Pogacar à la veille du départ. Saluant cette course "à la maison", il a dit s'attendre à avoir "la chair de poule" samedi, quand il traversera son village natal de Komenda. Le jeune champion de 23 ans a participé à quatre reprises au Tour de Slovénie, qu'il avait remporté l'an passé.

Il devra affronter la concurrence de l'équipe Bahrain qui comprend quatre autres Slovènes, dont Matej Mohoric, 27 ans, auréolé d'une 16e victoire professionnelle en mars dans Milan-Sanremo. Absent comme l'an dernier, l'autre grand coureur slovène, Primoz Roglic, 32 ans, a privilégié un stage d'altitude à Tignes (Savoie). Premier dimanche du Critérium du Dauphiné, le triple vainqueur de la Vuelta s'est imposé en Slovénie à deux reprises (2015 et 2018).

(avec AFP)

