Le Norvégien Alexander Kristoff rejoindra l'an prochain l'équipe Intermarché avec son compatriote Sven-Erik Bystroem, a annoncé mercredi la formation belge qui évolue en World Tour. Vainqueur de deux "monuments" (Milan-Sanremo, Tour des Flandres) et de quatre étapes du Tour de France, Kristoff courait depuis 2018 pour l'équipe UAE.

"Je ferai partie pour la première fois d'une équipe dans laquelle les classiques sont prioritaires", a déclaré le Norvégien (34 ans), qui est revenu sur sa saison actuelle : "Elle ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Les restrictions Covid ont réduit mes possibilités de faire des camps d'entraînement et, en plus, je suis tombé malade pendant les classiques. Je sens que les choses changent pour moi maintenant et j'espère le montrer à la fin de cette saison."

Kristoff, qui n'a plus gagné depuis la première étape du Tour de France 2020 à Nice, participera à partir de jeudi à l'Arctic Race en Norvège.

