Vous souvenez-vous ? Juillet dernier. Avant les Jeux Olympiques quand Tadej Pogacar se baladait sur les routes du Tour de France pour aller glaner un deuxième succès en deux ans et en autant de participations. Que disait-on alors ? Que, peut-être, sa formation n'était pas au niveau et qu'elle pouvait être son talon d'Achille. Il n'en a rien été mais les dirigeants d'UAE ont travaillé pour encore mieux entourer leur joyau. Joao Almeida, 4e du Giro 2020, 6e en 2021, et Marc Soler, ancien vainqueur de Paris-Nice, rejoindront ainsi Pogacar en 2022.

L'arrivée du Portugais est pour tout dire tout sauf une surprise puisque Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck-Quick Step, l'actuelle formation d'Almeida avait fait fuiter l'information il y a quelques mois déjà dans une de ses chroniques pour le journal belge, Het Nieuwsblad. C'est pourquoi d'ailleurs l'ambiance dans le "Wolfpack" lors du dernier Giro était pour le moins particulière. Almeida, co-leader, avait dû se sacrifier pour Remco Evenepoel, protégé de Lefevere, alors mieux placé que lui au général. Almeida ne l'avait pas vraiment fait de bon cœur et avait, par la suite, réussi une fin de Giro exceptionnelle, passant de la 10e à la 6e place en troisième semaine.

Almeida, la vraie belle prise

La question sera forcément de savoir comment UAE compte utiliser le Portugais et s'il acceptera avec plaisir le rôle d'équipier d'un coureur auquel il ne peut, pas encore et peut-être jamais, être comparé. La question mérite aussi d'être posée pour l'autre grosse signature : Marc Soler. Le Catalan n'a pas confirmé les espoirs nés de son succès sur Paris-Nice 2018 et ce n'est pas sa 9e place sur la Vuelta 2019 qui suffit à faire de lui un leader de premier plan. Reste que le potentiel est là. La régularité, moins. Chez Movistar, il n'a pas toujours été le meilleur soutien pour ses leaders, et ce pour différentes raisons. L'une d'elles est sans doute qu'il imaginait mieux pour sa carrière.

João Almeida (Deceuninck-Quick Step) devant Egan Bernal (INEOS Grenadiers) dans l'Alpe di Mera sur le Giro 2021

Il est cependant intéressant de noter que l'un comme l'autre ont quitté une équipe dans laquelle ils n'avaient pas assez de liberté pour en rejoindre une où le leader restera quoiqu'il arrive incontesté. Il ne fait aucun doute que Pogacar sera leader unique pour un triplé sur le Tour 2022. Quid du Giro et de la Vuelta ? Le Slovène n'a disputé qu'un grand tour en 2019, 2020 et 2021 mais viendra un moment où il voudra augmenter la dose et pourquoi pas découvrir le Tour d'Italie. Ne restera alors que des miettes à Almeida et Soler, d'autant plus qu'UAE compte aussi dans ses rangs le prometteur McNulty et qu'elle n'a pas recruté la pépite Juan Ayuso (18 ans), déjà impressionnant pour ses débuts professionnels, pour le laisser pendant cinq ans dans l'ombre.

Soler, Ayuso, McNulty, Almeida...

Toujours est-il qu'en deux ans, et grâce aux succès de Pogacar et à un budget conséquent, UAE a changé de dimension. L'arrivée de Marc Hirschi en 2020, celles d'Almeida, Ayuso, Soler et donc Ackermann et Hodeg pour les sprints, confirment que brique après brique, l'équipe émiratie monte dans la hiérarchie mondiale. Jumbo et Ineos sont, collectivement, toujours au-dessus mais la formation de Pogacar n'est plus petite, loin de là. Problème, en même temps qu'elle grandit, elle s'achète les casse-têtes des riches. Cet été, c'est parce que chacun connaissait son rôle qu'UAE a pu écraser le Tour. Et un co-leader n'est pas toujours le meilleur équipier.

