Le Colombien Nairo Quintana, en tête de la Vuelta, va quitter l'équipe Movistar (où il était arrivé en 2012) pour rejoindre Arkea-Samsic, avec un contrat de trois ans, a annoncé lundi le manager général de la formation bretonne, Emmanuel Hubert, lors d'une conférence de presse près de Rennes. "C'est une fierté et un honneur pour toute notre équipe, car Nairo est l'une des stars mondiales de notre sport, et une star planétaire en Amérique du Sud", a souligné Hubert au sujet du très populaire grimpeur qui "n'a que 29 ans", a-t-il pris soin de rappeler.

Quintana, deux fois deuxième et une fois troisième du Tour de France, sera le "co-leader" d'Arkea-Samsic à partir de 2020 avec Warren Barguil, le champion de France en titre, a précisé Hubert. A ses côtés Yvon Ledanois, directeur sportif, qui a dirigé pendant deux ans le jeune Quintana chez Movistar, à 21 ans, quand il débutait sa carrière. "Nairo est toujours dans le match. Il n'a pas fini d'inscrire des résultats à son palmarès. Nous souhaitons nous afficher comme l'une des meilleures équipes mondiales et gagner un grand Tour", a insisté le patron d'Arkea-Samsic, dont le budget va augmenter de manière significative la saison prochaine.

Winner Anacona, Diego Rosa et Dayer Quintana arrivent aussi

Vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016, Quintana a remporté cet été, en solitaire, l'étape-marathon du Tour de France entre Gap et Valloire. Les premiers contacts avec son agent remontent au printemps et d'autres coureurs sont attendus chez Arkea-Samsic en même temps que le Colombien, monté trois fois sur le podium du Tour de France (2e en 2013 et 2015, 3e en 2018).

Son frère Dayer et un autre compatriote (3 ans de contrat), Winner Anacona (2 ans), ainsi que l'Italien Diego Rosa (2 ans), vont étoffer l'effectif de l'équipe bretonne, en attendant d'autres annonces importantes dans une dizaine de jours. "Nous faisons tout comme si nous étions déjà une équipe du Pro Tour", a résumé le manager général. Avec Quintana, il vise plus que jamais une place dans l'élite du cyclisme mondial, afin de ne plus avoir à demander des invitations pour les grands Tours.