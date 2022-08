Le suspense est terminé pour le "Nairoman". Alors que son contrat se terminait en fin de saison avec Arkéa Samsic et qu'il faisait l'objet de quelques convoitises chez Astana ou la Movistar, Nairo Quintana a finalement décidé de rempiler avec la formation d'Emmanuel Hubert. Le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2015 a paraphé un nouveau bail de trois saisons avec les Bretons.

Ad

Et le grimpeur de 32 ans est visiblement content de prolonger l'aventure en Bretagne. "Je considère l’équipe Arkéa-Samsic comme une famille au sein de laquelle je m’épanouis. J’apprécie beaucoup Emmanuel Hubert, manager général de cette formation. Il m’a tendu la main fin 2019. Et je ne l’ai pas oublié. L’équipe a grandi depuis que je l’ai intégrée, et elle continue de le faire", a expliqué le coureur dans un communiqué publié par la formation.

Tour d'Espagne Objectif World Tour : la course aux points UCI entre dans sa dernière ligne droite IL Y A 17 HEURES

Satisfaction partagée par ce même Emmanuel Hubert, qui continue de fonder beaucoup d'espoirs dans son coureur. "Il fait partie avec Nacer Bouhanni, Warren Barguil des éléments moteurs de la progression de notre équipe depuis trois saisons. Laquelle désormais frappe aux portes de l’UCI WorldTour. La prolongation du contrat de Nairo est l’aboutissement de cette envie commune de continuer à faire évoluer notre équipe." Le Colombien aura l'occasion de justifier cette belle prolongation sur le Tour d'Espagne où il sera d'ailleurs le leader de sa formation et surtout un beau prétendant au général.

Tour du Danemark Kooij gagne son duel avec Philipsen IL Y A 18 HEURES