L'Italien Elia Viviani remporte les Trois Jours de La Panne

L'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors) a remporté les Trois jours de La Panne - épreuve disputée en... une journée depuis cette année - qui reliait Bruges à La Panne en bord de Mer du Nord, mercredi. Viviani s'est imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Jasper Philipsen.

Malgré quelques bordures, la course a été maitrisée par les équipes de sprinters. Viviani a décroché son 6e succès de la saison, le premier en Europe. Arrivé cet hiver en provenance du Team Sky, l'Italien avait déjà remporté une étape au Tour Down Under, deux succès et la victoire finale au Tour de Dubaï ainsi qu'un bouquet au Tour d'Abu Dhabi.

C'est aussi la 17e victoire de la saison pour la formation belge. Viviani, 29 ans, succède à son coéquipier Philippe Gilbert au palmarès de l'épreuve.

Le classement des Trois Jours de La Panne

1. Elia Viviani (ITA/Quick Step Floors) les 202 km en 4h54'00"

2.Pascal Ackermann (ALL) mt

3. Jasper Philipsen (BEL) mt

4. Baptiste Planckaert (BEL) mt

5. Jens Debubsschere (BEL) mt

...