Tadej Pogacar vainqueur après examen de la photo-finish lors de la cinquième étape sera finalement la dernière image du UAE Tour. Une suspicion de présence du coronavirus parmi les suiveurs a obligé les autorités à prendre des mesures : l'épreuve qui devait se conclure samedi est stoppée et Adam Yates, leader du général devrait en être déclaré vainqueur. Ce jeudi soir, les coureurs et les staffs des différentes équipes sont confinés dans leur hôtel et vont subir des tests médicaux.

Selon les informations du quotidien Marca, l'organisation de la course aurait reçu l'ordre des autorités d'interdire toute sortie de l'hôtel où un cas de virus aurait été recensé. Avant cet arrêt prématuré, le Britannique Adam Yates était en tête du classement général devant Tadej Pogacar (à 1'01), Alexey Lutsenko (à 1'32) et le Français David Gaudu (à 1'48).

Milan-San Remo menacé ?

En Europe, l'Italie est actuellement le pays le plus touché par le coronavirus. Douze morts y sont pour l'instant à déplorer. C'est dans ce contexte que les organisateurs des prochaines courses cyclistes vont devoir se prononcer. Le Tirreno-Adriatico, prévu entre le 11 et 17 mars, est actuellement menacé. Tout comme la 111e édition du Milan-San Remo programmé le samedi 21 mars.